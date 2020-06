Ufficiale: Arthur alla Juventus, Pjanic al Barcellona

Con un comunicato ufficiale comparso sul proprio sito, il Barcellona ha comunicato il passaggio alla Juventus del brasiliano Arthur. Al Barcellona, invece, finisce Miralem Pjanic che chiude la sua avventura torinese dopo 4 anni.

Dopo una trattativa fatta di contatti molto serrati negli ultimi giorni, è finalmente ufficiale lo scambio tra Juventus e Barcellona, con Arthur che è un nuovo calciatore bianconero, mentre Miralem Pjanic è un nuovo giocatore del club blaugrana.

Ad annunciare la cessione del centrocampista brasiliano è stato il Barcellona con un comunicato ufficiale sul proprio sito. La Juventus oltre al cartellino di Miralem Pjanic, verserà nelle casse dei blaugrana circa 10 milioni di euro, con il bosniaco valutato 60 milioni per raggiungere i 70 milioni richiesti per Arthur.

Il giocatore brasiliano classe 1996 è sbarcato all’aeroporto di Caselle nella notte ed ha sostenuto le visite mediche in mattinata al J-Medical. Anche Pjanic ha svolto le visite mediche al J-Medical per conto del club blaugrana.

Entrambi i club avevano tanta voglia di concludere questo scambio, con il Barcellona che era anche costretto a cedere per fare plusvalenza. La trattativa, però, non è solo importante a livello economico per i club, ma anche tattico con le due squadre che avevano bisogno di due giocatori con simili caratteristiche.

Per quanto riguarda il contratto, Arthur ha firmato fino a Giugno 2023 e percepirà un ingaggio da 5 milioni di euro più bonus a stagione. Un peso minore per le casse bianconere rispetto all’ingaggio di Pjanic che percepiva 7,5 milioni di euro.

