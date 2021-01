Ufficiale, addio Real Madrid: Jovic torna all’Eintracht Francoforte

L’attaccante serbo Luka Jovic è pronto a tornare nella squadra che lo ha reso “grande”.

A confermare questo interessamento di calciomercato è il Dirigente Sportivo dell’Eintracht Francoforte Fredi Bobic ai microfoni di Sky Sport DE.

L’attaccante classe 1997, attualmente al Real Madrid, ha vissuto in terra spagnola un periodo di luci ed ombre, non riuscendo mai a far breccia nel cuore di tifosi e, soprattutto, allenatore (segnando l’esiguo numero di due reti in poco più di 20 apparizioni, quasi mai da titolare).

Il serbo con la maglia del Real Madrid, con la quale non ha decisamente convinto – fonte: profilo Twitter Real Madrid

Era stato acquistato dal Real Madrid nell’estate del 2019 per una cifra di circa 60 milioni di euro dall’Eintracht Francoforte dove aveva segnato 25 goal in 54 presenze totali dal 2017 al 2019, anni nei quali molte big d’europa hanno provato ad attirare da loro l’attaccante serbo.

Il ritorno in Bundesliga (sponda Eintracht) potrebbe, però, essere solo temporaneo, infatti si parla di un prestito secco fino a giugno prossimo, non escludendo comunque altre possibili opzioni, visto che la trattativa è in fase di lavorazione seppur molto ben avviata a vantaggio del club tedesco.

Luka Jovic ai tempi dell’Eintracht Francoforte, squadra che potrebbe presto riabbracciare – fonte: profilo Twitter Europa League

Tatticamente, Jovic nasce come punta centrale, ma all’occorrenza può adattarsi sia come ala destra che sinistra, forte fisicamente è in grado di segnare sia di testa che con entrambi i piedi (senza contare i numerosi goal su acrobazia che lo hanno fatto diventare un idolo agli occhi dei tifosi dell’Eintracht) tanto da essere paragonato a giocatori del calibro di Radamel Falcao o Darko Pancev (vecchia conoscenza nerazzurra).

Jovic era stato accostato anche a molte squadre di Serie A, una fra tutte il Milan di Pioli, che vede così sfumare l’opportunità di avere il serbo in rosa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS