Ufficiale: Abete nuovo commissario ad acta della Lega Serie A

Sarà l’ex presidente della FIGC Giancarlo Abete ad essere il nuovo commissario ad acta della Lega Serie A dopo le dimissioni di Cicala.

Continua a regnare il caso più totale all’interno della Lega Serie A dopo che anche Mario Cicala si è dimesso. Il consiglio federale ha deciso di affidare il ruolo di commissario ad acta a Giancarlo Abete.

L’ormai ex presidente di Lega Cicala era stato eletto lo scorso 2 Dicembre, ma la sua posizione è risultata in conflitto d’interessi, essendo anche membro supplente del consiglio di sorveglianza della Lazio. Tale ruolo non era stato neanche menzionato nel suo curriculum ed alla fine Gravina ha parlato di “presupposto di fiducia” che è venuto a mancare.

Il presidente della FIGC aveva già intenzione di revocare Cicala dall’incarico nel consiglio federale convocato per mercoledì 18 Dicembre ed alla fine è stato lo stesso Cicala a dimettersi. In mattinata, il consiglio federale della Lega ha poi deciso di affidare il ruolo a Giancarlo Abete.

Abete è un personaggio molto conosciuto all’interno del panorama calcistico italiano essendo stato presidente della FIGC dal 2007 al 2014. Sarà dunque lui a restare in carica fino all’8 Gennaio quando la Lega si ritroverà per provare ad eleggere un nuovo presidente. Questa situazione, comunque, ha creato grave imbarazzo in federazione e l’immagine dell’Italia sportiva all’estero non ne uscirà certo pulita.

