Ufficiale: 20% di pubblico in finale di Coppa Italia

Si torna a parlare di pubblico negli stadi, e lo si fa nel momento più “caldo” della stagione, quello in cui si assegnano i titoli. Con l’assegnazione dello Scudetto ormai andata quasi in archivio, l’attenzione degli appassionati si concentra sulla finale di Coppa Italia prevista il 19 maggio, ultimo appuntamento importante della stagione nostrana.

Una partita che, come detto, dovrebbe essere aperta al pubblico. Lo ha dichiarato oggi il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, che ha confermato di aver ricevuto riscontri positivi anche dal ministro Roberto Speranza: “Dopo confronti avvenuti col ministro – ha affermato Costa – confermo la disponibilità del Governo ad aprire lo stadio ai tifosi al 20% della capienza. Il Cts in queste ore sta studiando il protocollo per permettere agli spettatori di raggiungere e seguire la partita in sicurezza nel pieno rispetto della normativa anti-Covid”.

Il trofeo della Coppa Italia, foto presente nella pagina “Facebook” ufficiale del torneo

L’esecutivo mantiene pertanto fede alla parola data. Il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali e il ministro Speranza stanno lavorando in sinergia per consentire allo sport di tornare ad assaporare una degna cornice di pubblico. L’idea è quella di garantire la presenza degli spettatori almeno per gli eventi sportivi più importanti, come la Coppa Italia, appunto, o gli Internazionali di Tennis (Foro Italico 8-16 maggio).

Queste riaperture serviranno da banco di prova in vista degli Europei di giugno per i quali, ve lo ricordiamo, il Governo ha consentito l’accesso allo stadio Olimpico (sede di quattro partite) per un massimo del 20% della capienza totale, ottemperando alle richieste della UEFA.

Il “Mapei Stadium”, teatro di Atalanta-Juventus, è pronto a popolarsi nuovamente di sciarpe e bandiere, aprendo i battenti a 4.700 spettatori. Si vedono i primi segnali di ripartenza, nell’auspicio che non si debbano più tornare indietro.

