Uffciale: Pirlo nuovo allenatore della Juventus Under 23. Storari supervisore

Rivoluzione in atto per ciò che riguarda la Juventus Under 23: la “seconda squadra” bianconera ha ufficializzato l’arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina a partire dalla prossima stagione, in sostituzione dell’esonerato Fabio Pecchia. Il “maestro”, quattro stagioni e 164 presenze con la maglia della Juventus dal 2011 al 2015, intraprenderà così un nuovo percorso professionale cercando di mettere a disposizione dei giovani componenti della rosa juventina tutta la propria esperienza. A darne l’annuncio è stata la stessa Juventus attraverso il proprio profilo Twitter:

“Inizia oggi una nuova avventura per Andrea Pirlo e la Juventus che, dopo 5 anni, tornano a lavorare insieme. Andrea è infatti il nuovo allenatore dell’under 23. Dunque, da Maestro…a Mister. Pirlo ha salutato la Juventus, dopo quattro stagioni, nell’estate 2015 con un palmares bianconero incredibile: quattro Scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe italiane. Una storia costellata di tante, tantissime gemme: goal decisivi, assist dipinti su tela e visione di gioco comune a nessuno. È un’esperienza, quella che lo ha portato sul tetto del mondo nel 2006, che ora Andrea metterà a disposizione dei ragazzi dell’Under 23, un progetto recente, in crescita continua e che quest’anno ha portato, alla sua seconda stagione, il suo primo e storico frutto: la Coppa Italia di categoria. Una sfida è alle porte, per un ritorno che non può fare altro che piacere. Welcome back, coach Pirlo!”.

Pirlo e non solo: alla Juventus torna anche Storari

Non solo Pirlo è pronto a tornare in orbita bianconera: lo seguirà anche Marco Storari, ex portiere, suo compagno sia al Milan che alla Juve. Il classe ’77 ricoprirà il ruolo di supervisore dell’Under 23 al posto di Filippo Fusco. Un ruolo “alla Paratici” per Storari che sta studiando al fine di diventare Direttore Sportivo. Lui e Pirlo proveranno ad instillare ancor più mentalità vincente in un gruppo di giovani che, a Torino, sperano possano diventare la base del futuro.

