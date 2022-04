UEFA vince ricorso contro SuperLega: sanzioni per Juventus, Barcellona e Real Madrid

Superlega, il tribunale di Madrid autorizza la UEFA a procedere contro Juventus, Real Madrid e Barcellona: quali sanzioni spettano ai tre club?

Vittoria parziale della UEFA nel contenzioso con la Superlega. Il progetto di una nuova lega europea, portato avanti da Real Madrid, Barcellona e Juventus, ha visto un brusco rallentamento in seguito alla decisione del tribunale di Madrid, il quale concede alla UEFA la possibilità di aprire un procedimento disciplinare nei confronti dei tre club per violazione del suo quadro normativo.

Era stato proprio il tribunale di Madrid, cui si era rivolto Florentino Perez, lo scorso giugno, ad impedire alla UEFA di intraprendere azioni sanzionatorie nei confronti dei tre club ribelli.

Il caso, riesaminato dalla giudice Sofia Gil Garcia, ha subito un ribaltamento, ed ora la UEFA può dire di avere il coltello parzialmente dalla parte del manico, anche se, precisa il magistrato, “Eventuali sanzioni non impedirebbero ai tre club di portare avanti il proprio progetto”.

Real Madrid, Barcellona e Juventus, infatti, non ci stanno, e sono pronti a ricorrere nuovamente contro questa decisione, con udienza fissata il prossimo 14 giugno.

Nelle intenzioni di chi caldeggia il progetto Superlega, Andrea Agnelli e Florentino Perez in primis, la volontà di riformare il calcio europeo, per renderlo un prodotto più appetibile, e permettere nel contempo ai club, che gestirebbero autonomamente I contratti di sponsorizzazione, di avere più introiti, così da sostenere meglio i sempre più ingenti costi gestionali.

Un progetto cui la UEFA si oppone strenuamente, appellandosi alla propria autorità sovrana, che non permette ai club posti sotto la sua egida di promuovere competizioni indipendenti. Inoltre, la UEFA vuole preservare un modello di torneo più inclusivo, opposto all’elitismo che, almeno in origine, contrassegnava la Superlega, concepita come un torneo chiuso, ad invito. Un limite che I tre club fondatori hanno cercato di aggirare creando un meccanismo di promozioni-retrocessioni.