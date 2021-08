UEFA: Mancini e Jorginho nominati finalisti come Miglior Allenatore e Calciatore dell’Anno

Due italiani nominati come miglior allenatore e calciatore dell’anno. Non potevano che non essere Roberto Mancini e Jorginho. La straordinaria avventura degli Europei, con la conseguente vittoria, ha tolto ogni dubbio da parte della UEFA. Un grande merito per un giocatore che continua a collezionare sempre più trofei.

Un anno che gli italiani faranno fatica a dimenticare. Gli ori alle Olimpiadi di Tokyo 2020 così come anche ad Euro 2020 hanno siglato l’ottimo momento sportivo nel panorama italiano. Proprio grazie alla manifestazione calcistica vinta dalla Nazionale italiana che molti azzurri sono potuti approdare nell’olimpo mondiale. Proprio dai neocampioni d’Europa provengono due nomini da parte della UEFA.

Jorginho e Roberto Mancini sono stati nominati, rispettivamente, come miglior giocatore ed allenatore dell’anno. Un anno davvero ricco di emozioni per l’italo-brasiliano ex Napoli che continua a collezionare sempre più trofei. Prima la Champions League con il Chelsea, poi l’Europeo con l’Italia ed anche la Supercoppa europea vinta contro il Villareal. Proprio contro gli spagnoli è stato autore di un rigore decisivo come per l’Italia. Un momento davvero magico per lui.

Premio UEFA: tutti i candidati tra giocatori ed allenatori

Sarà proprio Jorginho tra i papabili vincitori del Uefa men’s player of the year. Il centrocampista del Chelsea però è un grande compagnia assieme a Kevin De Bruyne e N’Golo Kanté. Ma il merito del grandioso sogno azzurro va anche al suo tecnico: Roberto Mancini. Non è un caso che il CT azzurro sia tra i favoriti del Uefa men’s coach of the year. Mancini ha dovuto prendere l’Italia dopo la delusione amara del 2018 e portarla verso la vittoria dell’Europeo.

Anche tra gli allenatori non mancano i big: Pep Guardiola e Thomas Tuchel sono i suoi sfidanti. A questi due ruoli si affiancheranno anche il miglior portiere, difensore ed attaccante per il calcio maschile e femminile dei club 2020/21, votati da una giuria composto da 55 giornalisti. I migliori tra i candidati saranno svelati giovedì 26 agosto ad Istanbul in occasione del sorteggio della fase a gironi della Champions League.

