Uefa Europa League player of the season 2019-2020: vince Lukaku

Il vincitore del premio:” Miglior giocatore dell’Europa League” è Romelu Lukaku.

Lukaku 34 goal in 51 partite nel 2019-2020

L’attccante dell’Inter si contendeva il premio con: Banega (Siviglia) e Bruno Fernades (Manchester United).

Il belga ha segnato 7 goal, nonostante abbia partecipato solo alla fase ad eliminazione diretta, essendo retrocessa dalla Champions.

Nonostante il Siviglia abbia vinto la competizione e il Manchester abbia fatto un grande percorso e entrambi i calciatori sono stati fondamentali. E proprio Lukaku l’ha decisa al contrario con un autogoal la Uefa ha deciso comunque di premiare l’attaccante.

Romelu ha meritato questo trofeo, non solo per i tanti goal fatti in Europa League, ma anche per l’intera (incredibile) stagione fatta sotto la guida di Antonio Conte.

