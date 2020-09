UEFA Europa League 2020-2021, risultati 3° turno preliminare: passano Milan, Tottenham, PSV, Celtic, Wolfsburg, Basilea, Rangers e Sporting Lisbona

Nella serata di ieri si sono disputati i match validi per il 3° turno preliminare dell UEFA Europa League 2020-2021, che hanno qualificato le squadre all’ultimo turno di Playoff da giocare settimana prossima. Il Milan soffre ma passa a San Siro per 3-2 contro il Bodo/Glimt, tutto ok per le altre big che si qualificano agevolmente come Tottenham, PSV, Celtic, Wolfsburg e Basilea.

Si è concluso anche il 3° turno preliminare di UEFA Europa League decretando le squadre qualificate al playoff della competizione, ultimo scoglio prima dela fase a gironi. Il Milan dopo aver superato lo Shamrock Rovers era di scena a San Siro contro i norvegesi del Bodo/Glimt. Partita più complicata del previsto per i rossoneri, che vanno sotto con Junker ma poi ribaltano il punteggio con una doppietta di Calhanoglu e il gol del Primavera Colombo. Il Bodo/Glimt accorcia le distanze con Hauge, ma pur soffrendo il Milan si qualifica al Playoff dove affronterò i portoghesi dei Rio Ave che hanno elimianto ai rigori il Besiktas.

RISULTATI – 3° TURNO PRELIMINARE UEFA EUROPA LEAGUE 2020-2021

APOLLON – LECH POZNAN: 0-5

ARARAT ARMENIA – NK CELJE: 1-0

KuPS – SUDUVA: 2-0

MOL VIDI – REIMS: 0-0 (4-1 D.C.R.)

VIKTORIA PLZEN – SONDERJYSKE: 3-0

ROSTOV – MACCABI HAIFA: 1-2

CHARLEROI – PARTIZAN: 2-1

ROSENBORG – ALANYASPOR: 1-0

CSKA SOFIA – B36: 3-1

MURA – PSV EINDHOVEN: 1-5

MALMO – LOKOMOTIVA ZAGABRIA: 5-0

DJURGARDEN – CLUJ: 0-1

FLORIANA – FLORA: 0-0 (2-4 D.C.R.)

BESIKTAS – RIO AVE: 1-1 (2-4 D.C.R.)

RIGA FC – CELTIC: 0-1

STEAUA BUCAREST – SLOVAN LIBEREC: 0-2

HAPOEL BEER SHEVA – MOTHERWELL: 3-0

STANDARD LIEGI – VOJVODINA: 2-1

SHKENDIJA – TOTTENHAM: 1-3

SHERIFF – DUNDALK: 1-1 (3-5 D.C.R.)

FK SARAJEVO – BUDCNOST: 2-1

COPENAGHEN – PIAST GLIWICE: 3-0

GALATASARAY – HAJDUK SPALATO: 2-0

GRANADA – LOKOMOTIV TBILISI: 2-0

KI – DINAMO TBILISI: 6-1

APOEL – ZRINJSKI MOSTAR 2-2 (4-2 D.C.R.)

WOLFSBURG – DESNA: 2-0

LASK – DUNJASKA STREDA: 7-0

BASILEA – ANORTHOSIS: 3-2

LEGIA VARSAVIA – DRITA: 2-0

SAN GALLO – AEK ATENE: 0-1

MILAN – BODO/GLIMT: 3-2

RIJEKA – KOLOS KOVALIVKA: 2-0

WILLEM II – RANGERS: 0-4

SPORTING LISBONA – ABERDEEN: 1-0

