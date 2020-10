UEFA Awards 2019-2020: Lewandowski premiato come Miglior calciatore dell’anno

Ecco tutti i premi della stagione 2019-2020: Drogba-President Award, Neuer del Bayern Monaco-Miglior portiere, Kimmich del Bayern Monaco-Miglior difensore, De Bruyne del Manchester City-Miglior centrocampista, Flick del Bayern Monaco-Miglior allenatore, Lewandowski del Bayern Monaco-Miglior attaccante e Miglior giocatore dell’anno

Nel giorno dei sorteggi della fase a gironi di Champions League, stagione 2020-2021, a Ginevra è stata anche l’occasione per assegnare i premi della stagione 2019-2020, vinta dal Bayern Monaco, i famosi UEFA Awards.

Il primo premio assegnato è stato l’UEFA President Award per la carriera a Didier Drogba, vincitore della Champions League 2011-2012 con il Chelsea di Roberto Di Matteo.

Poi, è stata la volta del tripudio del Bayern Monaco, visto che a capitan Manuel Neuer è andato il premio come Miglior portiere dell’anno e a Joshua Kimmich il premio come Miglior difensore dell’anno, non tenendo conto però che in realtà è un centrocampista adattato in difesa nel post lockdown per l’infortunio di Benjamin Pavard.

L’unico giocatore di un’altra squadra a cui è stato assegnato uno dei premi più ambiti è Kevin De Bruyne del Manchester City, che è stato nominato come Miglior centrocampista dell’anno.

Scontata, invece, la vittoria di Robert Lewandowski, sempre del Bayern Monaco, come Miglior attaccante dell’anno, visto che è stato il giocatore più decisivo dei campioni d’Europa, vincendo anche il titolo come capocannoniere della competizione con 15 reti.

Tre giocatori su quattro premi più ambiti, a cui si deve aggiungere anche il premio come Miglior allenatore dell’anno a Hans-Dieter Flick, capace di subentrare a Nico Kovac a fine 2019, prendendo in mano il Bayern Monaco e portandolo a vincere prima il triplete e poi completando con la manita.

Ma Lewandowski ha vinto anche il premio come Miglior giocatore dell’anno, proprio nella stagione in cui, probabilmente, avrebbe vinto anche il Pallone d’Oro, se France Football non avesse deciso di farlo saltare a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al contagio del Coronavirus, al secolo Covid-19, per il quale i campionati e le competizioni sono state falsate.

Nella Squadra dell’anno della UEFA, oltre ai giocatori premiati, ci sono anche

Foto della coppa della Champions League, fonte Facebook

Ecco tutti i premiati per gli UEFA Awards 2019-2020:

UEFA President Award: Didier Drogba

UEFA Miglior portiere: Manuel Neuer (Bayern Monaco)

UEFA Miglior difensore: Joshua Kimmich (Bayern Monaco)

UEFA Miglior centrocampista: Kevin De Bruyne (Manchester City)

UEFA Miglior attaccante: Robert Lewandowski (Bayern Monaco)

UEFA Miglior giocatore dell’anno: Robert Lewandowski (Bayern Monaco)

UEFA Miglior allenatore dell’anno: Hans-Dieter Flick (Bayern Monaco)

UEFA Squadra dell’anno:

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS