Udinese – Roma LIVE Diretta Streaming e Tv Serie A 23° Giornata

Dove vedere Udinese – Roma in Diretta Tv e Streaming Live, 23° Giornata Serie A, Lunedì 2 Febbreio ore 20:45.

Dopo aver centrato la qualificazione agli ottavi di Europa League la Roma torna a concentrarsi sul campionato. Lunedì sera i giallorossi fanno visita all’Udinese nel posticipo di Serie A, con l’obiettivo di dare continuità al momento positivo.

Nell’ultimo impegno internazionale la squadra capitolina ha staccato il pass per gli ottavi di Europa League, al termine di una sfida tutt’altro che semplice. Ora l’attenzione si sposta di nuovo sul torneo nazionale, dove la Roma va a caccia della settima vittoria consecutiva contro i friulani, avversari di metà classifica ma sempre ostici sul campo di casa.

Nel precedente di novembre, l’Udinese è uscita sconfitta per 2-0 dallo Stadio Olimpico contro la Roma, incassando la sesta sconfitta consecutiva nei confronti diretti. In tutte queste gare i friulani hanno sempre subito almeno due reti, un dato che fotografa la difficoltà storica del matchup.

Dopo le vittorie di Napoli e Juventus ieri la Roma è obbligata a vincere se non vuole perdere le distanze dal 4° posto con i partenopei che si sono portati a +3 ed i bianconeri a +2.

L’Udinese è all’11 posto con 29 punti in classifica e viene dalla trasferta vittoriosa contro il Verona, nell’ultimo match casalingo era stata sconfitta dall’Inter per 1 a 0.

Probabili Formazioni di Udinese – Roma:

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kristensen, Bertola; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Davis. All: Runjaic

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Pellegrini, Soulé; Malen. All: Gasperini

Dove vedere Udinese – Roma in Diretta TV e Streaming

Il match Udinese – Roma di Lunedì 2 Febbraio alle ore 20:45 sarà trasmesso in Diretta Tv e Streaming sia su DAZN che su Sky, offrendo diverse soluzioni per i tifosi.