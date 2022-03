Udinese-Roma 1-1, Mourinho: “Qualcuno non ha avuto l’atteggiamento giusto”

Il tecnico giallorosso ha parlato in conferenza stampa riguardo il pareggio contro l’Udinese.

La Roma ottiene un pareggio nel match esterno contro l’Udinese dopo una partita sicuramente non all’altezza delle migliori prestazioni dei giallorossi, anche per merito dei friulani.

Serve un calcio di rigore allo scadere (realizzato da Pellegrini) per “salvare” il match della Dacia Arena e anche Josè Mourinho ha voluto commentare ciò che è successo durante il confronto con la squadra di Cioffi.

Secondo lo Special One la partita non è stata diversa da quella che si aspettava, ma fa mea culpa per alcune decisioni, a suo modo di vedere, sbagliate nella formazione titolare.

Avendo notato, insieme al suo secondo Foti, le difficoltà, sono stati decisivi i cambi che hanno ridato energia e idee alla squadra.

Nonostante il magro risultato, Mourinho vede il bicchiere mezzo pieno, ovvero quello che prevede il conto di 8 partite di Serie A senza sconfitte (4 vittorie e 4 pareggi). Segnare all’ultimo non è una sconfitta e bisogna, comunque, prendere ciò che di positivo è arrivato.

La critica di Mourinho, però, arriva per l’atteggiamento dei giocatori che non hanno messo la giusta intensità nel match.

Secondo il mister capitolino è mancato il ritmo e l’intensità di gioco, probabilmente per la stanchezza causata dal match contro il Vitesse e una forza mentale ancora da migliorare.

Adesso i giallorossi sono attesi ad un nuovo confronto in campo europeo e poi al derby di Roma, un match che potrebbe seriamente valere la stagione.

Migliori Bookmakers AAMS