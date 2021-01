Udinese-Napoli Diretta TV – Streaming e probabili formazioni 10-01-2021

Tutto quello che c’è da sapere su Udinese-Napoli, sfida in programma domenica alle 15:00, valevole per la 17° giornata di campionato in Serie A.

Messa in archivio la brutta e inaspettata sconfitta di mercoledì contro lo Spezia di Vincenzo Italiano, il Napoli di Gennaro Gattuso si appresta a far visita all’Udinese di Luca Gotti che invece giunge all’appuntamento coi partenopei dopo il pareggio per 2-2 contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Ai partenopei non sono permessi altri passi falsi che minino il percorso verso la qualificazione alla prossima Champions League. Ai bianconeri invece, una vittoria consentirebbe di fare un gran bel passo in avanti verso la salvezza.

Udinese-Napoli, 17° giornata Serie A 10-01-2021.

Le ultime sulle formazioni di Udinese e Napoli

Per quanto riguarda le formazioni, Gotti dovrebbe schierare i suoi con un classico 3-5-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Musso in porta. Davanti a lui, Becao, Bonifazi e Samir. Centrocampo a cinque con Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra e Zeegelaar. In attacco la coppia formata da Lasagna e Nestorovski.

Gattuso dovrebbe invece optare per il suo consueto 4-2-3-1. Meret quindi in porta con, a fargli da scudo, Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani e Hysaj. A centrocampo spazio a Fabian Ruiz e Bakayoko con Lozano, Zielinski e Insigne sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Petagna.

Probabili formazioni Udinese-Napoli

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Nestorovski.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

Come vedere Udinese-Napoli in diretta TV e streaming

Udinese-Napoli sarà visibile, a partire dalle 15:00, sulla piattaforma satellitare Sky al canale Sky Sport 253. Via streaming invece, il match tra bianconeri e partenopei sarà visibile mediante gli appositi servizi offerti da Sky Go e Now Tv.

Dove ascoltare la radiocronaca di Udinese-Napoli

La radiocronaca di Udinese-Napoli sarà disponibile, a partire dalle 15:00, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport e Kiss Kiss Italia.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Udinese e Napoli sono complessivamente 86 (76 in Serie A, 6 in Serie B e 4 in Coppa Italia) con un bilancio che sorride largamente agli azzurri che guidano la contesa con 36 vittorie a fronte delle 19 dei bianconeri. 31 i pareggi. 129 i gol segnati dai campani, 109 quelli messi a referto dai friulani.

L’ultimo precedente in generale risale a Napoli-Udinese 2-1, giocato al San Paolo lo scorso 19 luglio 2020. L’ultima gara in terra friulana risale invece all’1-1 del 7 dicembre 2019. L’ultima affermazione esterna dei campani è datata 20 ottobre 2018 (Udinese-Napoli 0-3), mentre i bianconeri non vincono in casa propria dal 3-1 del 3 aprile 2016.

