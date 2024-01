Udinese-Milan in Diretta TV e Streaming e Probabili Formazioni 20-01-2024

Dove vedere Udinese-Milan, partita valida per la 21° Giornata del Campionato di Serie A 2023/24. La sfida tra Udinese e Milan sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in Streaming su Dazn.

Come vedere Udinese-Milan in Diretta TV e Streaming Live:

Data: 20 Gennaio

20 Gennaio Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport 4K, Sky Sport, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio

Streaming: Dazn, Zona Dazn, Sky Go, Now Tv

Sarà possibile vedere la partita tra l’Udinese di Gabriele Cioffi e il Milan di Stefano Pioli, sabato 20Gennaio, alle ore 20.45 su DAZN. Per poter guardare la partita Udinese-Milan in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Si potrà anche utilizzare il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn. Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet. I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui dispositivi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn. In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Su DAZN la telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi, con il commento tecnico di Fabio Bazzani.

La partita tra i bianconeri e i rossoneri sarà visibile anche su Sky, precisamente sui canali Sky Sport 4K, Sky Sport, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio.

C’è anche la possibilità di seguire la partita su Now Tv, la piattaforma streaming di Sky, oppure su Sky Go, l’app ufficiale di Sky.

Udinese-Milan, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la radiocronaca Live di Udinese-Milan:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Udinese-Milan, in diretta live sulle frequenze di Radio Uno Rai. E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobili, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Udinese-Milan:

Luca Cioffi schiererà la “sua” Udinese con il 3-5-1-1. Il centrocampo centrale sarà formato dal trio Lovric-Walace-Payero, con Ebosele e Kamara che agiranno sulle fasce. Pereyra sarà l’unico trequartista e supporterà l’unica punta Lucca.

Stefano Pioli schiererà il “suo” Milan con il 4-3-3. Rispetto alla partita con la Roma non ci saranno cambiamenti. Gabbia sarà confermato vicino a Kjaer in difesa. Adli giocherà, nuovamente, nel ruolo di regista. Il tridente offensivo sarà formato da Pulisic, Giroud e Leao.

Probabili formazioni Udinese-Milan:

ROMA (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Pareyo, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra; Lucca.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

Precedenti e statistiche Udinese-Milan:

Fra Serie A e Coppa Italia sono 104 i precedenti tra Udinese e Milan. Si registrano 23 vittorie dell’Udinese 37 pareggi e 44 successi del Milan.

Per quel che riguarda la Serie A, sono 47 i precedenti fra Udinese e Milan. Si registrano 13 vittorie dell’Udinese, 19 pareggi e 15 successi del Milan. L’ultimo successo dell’Udinese risale alla scorsa stagione, fu un 3-1 con le reti di Pereyra, Beto, Ehizibue e Ibrahimovic. L’ultimo pareggio risale alla stagione 2021/22, fu un 1-1, con le reti di Beto e Ibrahimovic. L’ultima vittoria del Milan risale alla stagione 2020/21, fu un 1-2, con le reti di De Paul, Kessie e Ibrahimovic.