Udinese-Milan 2-3, Dichiarazioni post-partita Pioli: “Abbiamo messo in campo grande voglia di vincere”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, dopo il successo del “suo” Milan, per 2-3, contro l’Udinese allenata da Gabriele Cioffi.

Pioli analizza così, il match contro la squadra bianconera: “Abbiamo interpretato bene il primo tempo, anche se dovevamo fare più gol. Nel primo tempo dovevamo fare qualche gol in più, poi da niente abbiamo preso due gol e la gara è diventata più difficile. Abbiamo messo in campo grande voglia di vincere e abbiamo vinto alla fine. Dobbiamo pensare subito alla prossima gara contro il Bologna”.

I cambi oggi sono stati determinanti e Jovic e Okafor, esattamente come tutta la squadra, hanno dimostrato di credere fino alla fine, nel successo dei rossoneri.

L’ex tecnico di Lazio e Inter parla dell’episodio di razzismo legato a Maignan: “Ne parleremo, anzi ne abbiamo già parlato anche a fine gara. Mike è intelligente e saprà andare oltre. Il 90% dei tifosi che vanno allo stadio sono sportivi, una minoranza sbagliata purtroppo c’è e non bisognerebbe farla entrare più allo stadio”.

Parlando di Leao, l’allenatore del Milan dichiara che deve capire meglio le situazioni. Lui, secondo Pioli, deve fare qualche uscita forte di dieci metri e poi stare lì.

Il tecnico rossonero non pensa allo scudetto, ma soltanto al lavoro quotidiano che deve fare la sua squadra. La testa è già alla prossima gara, in Campionato, contro il Bologna di Thiago Motta. Il Milan deve migliorare in solidità ed equilibrio.

Pioli parla anche della 100° vittoria, in Campionato, da allenatore del Milan: “Tanta roba. Alleno un gruppo molto forte e molto coeso che vuole andare avanti. Quello che abbiamo fatto fa parte della storia, positiva e negativa”.