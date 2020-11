Udinese-Milan 1-2, Voti, pagelle e analisi. Sempre Ibrahimovic Show.

Il Milan sbanca la “Dacia Arena” al termine di una partita combattutissima, ma meritata soprattutto nel secondo tempo. Ibrahimovic ancora sugli scudi, prima l’assist per Kessie, poi il gol per il vantaggio in rovesciata. Nel mezzo rigore trasformato da De Paul e c’è da sottolinearlo, un’ottima Udinese.

Top 3 Milan:

Ibrahimovic 8 Senza alcun dubbio il migliore in campo della formazione di Stefano Pioli. Assist al bacio per Kessie, ma anche uno splendido gol in rovesciata. Non solo questo, è un regista offensivo a tutto campo, addirittura lo si trova in difesa a difendere. Campione assoluto.

Calabria 7 Egregia partita del terzino rossonero che sta attraversando un ottimo periodo di forma. Nella fase difensiva si esalta, specialmente nell’1 vs 1 dove non si fa mai saltare.

Kjaer 7 Altra grande prova per l’ex centrale del Palermo. Solo un piccolo errore di distrazione che poteva costare il vantaggio dell’Udinese, ma per il resto gioca veramente bene ed è sempre puntuale nell’anticipo.

Flop 3 Milan:

Saelemaekers 5,5 Fa avanti e indietro per tutta la fascia, ma oggi risulta molto impreciso nei passaggi e negli inserimenti alle spalle dei difensori.

Romagnoli 5,5 Sbaglia sul calcio di rigore assegnato all’Udinese, ma deve ritrovare ancora la forma migliore. In questo momento lo standard di Kjaer è superiore a lui.

Theo Hernandez 5 Ottimo in fase difensivo, ma pessimo in fase offensiva, sbaglia troppi passaggi e inoltre viene sempre recuperato appena si spinge in avanti.

Udinese-Milan 1-2

Top 3 Udinese:

Pussetto 7 Decisamente il migliore in campo per gli uomini di Gotti, tra gli attaccanti è sicuramente il più propositivo e mette spesso in difficoltà la retroguardia rossonera con i suoi inserimenti alle spalle dei difensori.

De Paul 7 Giocare totale, che venga schierato da mezzala, da trequartista o da esterno d’attacco, il suo rendimento non cala mai. Illumina il gioco dell’Udinese e dipinge calcio.

Samir 7 Baluardo della difesa bianconera, sia fisicamente che nei tempi dell’anticipo. E’ l’unico che prova e riesce molto spesso a limitare Ibrahimovic.

Flop 3 Udinese:

Deulofeu 5,5 Parte subito bene e con la sua velocità è una spina nel fianco della difesa rossonera. Cala però vistosamente nella ripresa venendo sostituito.

Becao 5,5 Alterna buone cose a gravi pecche difensive. Certo, si fa anticipare da Ibrahimovic in occasione del gol dell’1-2, ma va anche detto che nessuno si sarebbe mai aspettato quella giocata.

Arslan 5 Il peggiore in campo degli uomini di Gotti, soffre moltissimo le ripartenze del Milan e perde qualche pallone di troppo.

Il Milan vince soffrendo una gara importante nella corsa alla Champions League. Gotti nel frattempo può raccogliere buone indicazioni, la squadra ha un gioco e ha dei giocatori molto forti, se si continua così la salvezza può arrivare senza grossi patemi.

