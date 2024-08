Video Gol Highlights Udinese-Lazio 2-1 : Sintesi 24-8-2024

Video Gol e Highlights Udinese-Lazio 2-1 , 2° Giornata Serie A: Lucca e Thauvin segnano, Isaksen prova a riaprirla ma senza successo!

Prima successo per i bianconeri in questo campionato, contro una grande. Vittoria importante, sudata, portata a termine nonostante si rimasta in dieci uomini per un quarto di partita.

La Lazio ha perso un tempo di gioco, si è svegliata alla fine, ma senza la giusta concretezza.

Sintesi di Udinese-Lazio 2-1

Partenza forte della formazione friulana, con un grande pressing nella metà campo laziale.

VANTAGGIO DELL’UDINESE! Bellissimo assist al bacio di Thauvin di controbalzo, palla che termina sulla testa di Lucca che gira nell’angolo alla destra di Provedel!

Nel quarto d’ora della prima frazione si fanno vedere gli ospiti per la prima volta con un’azione partita da Noslin, che termina nella zona delle stesso, dopo un cross di Lazzari, ma la palla termina alta sopra la traversa.

Subito dopo Castellanos riceve la sfera e prova una conclusione da fuori area. Il suo tentativo, però, si spegne alto sopra la traversa.

A metà del primo tempo, grande giocata di Brenner che con un tunnel si libera di un avversario, palla a Thauvin, quindi scarica sulla destra per Ehizibue, il quale entra in area sulla destra, ma il suo tiro si spegne sull’esterno della rete.

Calcio di punizione di Zaccagni, con palla che termina al centro dell’area, dove Romagnoli è bravo a colpire, ma mette la sfera alta sopra la traversa!

Alla mezz’ora del primo tempo Thauvin entra in area e conclude verso la porta. Provedel risponde presente al suo tentativo. Cinque minuti più tardi su lancio di Provedel, Castellanos s’invola verso la porta, effettua un pallonetto ma la sfera termina alta sopra la traversa.

Verso il quarantesimo minuto, azione sulla destra di Noslin, pallone al centro che Castellanos non riesce a controllare. La sfera, quindi, termina su Zaccagni, il quale prova una conclusione con il destro, ma svirgola e finisce abbondantemente fuori.

Al secondo minuto di recupero gli ospiti hanno la migliore occasione per pareggiare! Su calcio d’angolo di Zaccagni, colpo di testa di Romagnoli a prolungare la traiettoria, ma Ehizibue salva sulla linea!

Il secondo tempo inizia con ancora i padroni di casa in avanti.

RADDOPPIO DELL’UDINESE! Thauvin recupera palla a centrocampo, scatta in avanti, arriva in area e di sinistro batte Provedel!

Al nono minuto ci provano gli ospiti, con Castellanos che non riesce a deviare il pallone verso la porta su cross di Zaccagni. Tre minuti più tardi, ancora bianconeri in avanti. Karlstrom effettua un cross, Brenner in area calcia di prima, ma trova Provedel attento a respingere!

Verso la metà della ripresa biancocelesti pericolosi con Vecino che calcia, ma la sua conclusione viene deviata sul primo palo. Attento Okoye a respingere.

Vicini al settantesimo minuto cross di Lazzari, il pallone viene colpito di testa da Castellanos, con palla che termina di poco a lato.

Ad un quarto d’ora dal termine, ci prova Zaccagna, ma Okoye fa sua la sfera. A due minuti dal termine Lazzari crossa, Dia colpisce di testa, ma fuori. Quindi ancora Lazzari che effettua un altro cross, Vecino stacca di testa, ma colpisce la traversa!

RETE DELLA LAZIO! Tiro di Castellanos, pallone respinto da Okoye, Isaksen insacca a porta vuota!

L’arbitro pone fine alla contesa con il successo dei bianconeri

Highlights e Video Gol di Udinese-Lazio 2-1

Tabellino di Udinese-Lazio 2-1

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti (75′ Kabasele); Ehizibue, Karlstrom, Payero (66′ Lovric), Kamara; Thauvin (76′ Zarraga), Brenner (66′ Ekkelenkamp); Lucca (83′ Davies).

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale (46′ Patric), Romagnoli, Marusic (82′ Hysaj); Guendouzi, Vecino, Dele-Bashiru (60′ Dia); Noslin (60′ Isaksen), Castellanos, Zaccagni (82′ Tchaouna). All.: Baroni

ARBITRO: Doveri (Roma)

GOL: 7′ Lucca (U), 49′ Thauvin (U), 95′ Isaksen (L)

ASSIST: 7′ Thauvin (U)

AMMONITI: 32′ Giannetti (U), 49 ‘ Kamara (U), 62′ Payero (U), 80’ Romagnoli (L)

NOTE: 68′ Espulsione per Kamara, per somma di ammozioni, dopo un fallo su Isaksen

