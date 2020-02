Udinese-Inter conferenza stampa pre-partita Conte: “Siamo più consapevoli della nostra forza”

Un Antonio Conte molto motivato quello che si è presentato al consueto appuntamento con la conferenza stampa pre-gara. Per il tecnico tanti gli argomenti analizzati: dai cambi di formazione obbligati, passando per il mercato e il match contro l’Udinese.

La gara: “Affronteremo una partita molto complicata contro l’Udinese, consapevoli però della nostra forza. Il sacrificio e l’impegno che ci sta mettendo questa Inter lo stanno vedendo tutti i nostri tifosi, e di questo sono davvero molto felice”.

Le assenze e i rientri: “Purtroppo per noi la squalifica di Lautaro ci peserà molto, in campo però, chi sarà al suo posto, avrà la possibilità di dimostrare cose importanti. In più mancheranno Sensi, Gagliardini e Borja Valero. L’unica nota lieta è il ritorno di Brozovic”.

Antonio Conte, 50 anni, allenatore dell’Inter

Sul mercato: “Dissi sin da subito che questa Inter avrebbe aggiunto lì dove ci sarebbero poi state delle cessioni e così è stato. Solamente il tempo ci potrà dire quanto siamo attrezzati sulle tre competizioni, ora ciò che conta è far compattare col gruppo, al meglio, anche i nuovi arrivati”.

Su Eriksen: “Christian è un calciatore fortissimo. Il fatto che abbia scelto l’Inter evidenzia ancor di più il lavoro serio che questa società sta svolgendo. L’ho trovato sin da subito in una buona condizione. Con lo staff gli abbiamo già parlato, spiegandogli cosa vogliamo vedere. È un ragazzo che recepisce subito i segnali dell’allenatore. Rispetto a Zidane lui è più un rifinitore”.

Sulla sfida a tre per il primo posto: “Le altre squadre non mi interessano. Dobbiamo solamente guardare a noi stessi, cercando di migliorarci giorno dopo giorno”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA