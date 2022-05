Udinese-Inter 1-2, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 1-2 per l’Inter il match contro l’Udinese valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri a segno Perisic e Lautaro Martinez. A poco serve la rete di Pussetto ai padroni di casa.

Sulla gara: “Grande prova quella fatta dai miei ragazzi, contro una squadra che per media punti è stata seconda solo all’Inter ad Aprile. Campo difficile, vittoria importante, tifosi sempre al nostro fianco, la dedica va a loro”.

Calo di pressione: “L’Inter ha giocato 50 partite circa fino a qui e abbiamo un altro plus che siamo felici giocarci. L’accumulo di stanchezza si sente, ma nel finale sofferenza solo perché subito gol. Prima di allora eravamo in totale controllo”.

Gara al Milan: “Voglio che i ragazzi siano solamente concentrati su loro stessi, consci che prima della finale di Coppa Italia c’è un’importante partita contro l’Empoli. Il clima è positivo, la voglia di rifarci dopo Bologna tanta”.

Simone Inzaghi, 46 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Compattezza: “Il gruppo c’è, è unito. Nel post-Bologna abbiamo detto di dover vincere a tutti i così e arrivare fino in fondo con sole vittorie, ci sono ancora 9 punti a disposizione”.

Gestione tattica: “Ho scelto di lasciare i quinti più avanzati, decisione che si è rivelata vincente. Questa gara è stata però vinta anche proprio dal punto di vista fisico e della voglia”.

Barella: “Per Nicolò si tratta di una contusione forte. Per noi è molto importante, i medici mi hanno tranquillizzato, ma c’è da capire bene”.

Pazza Inter: “Supercoppa vinta, in corsa in campionato, in finale di Coppa Italia e ottavi di Champions League conquistati dopo anni. Rispetto alle premesse iniziali si può dire che questa pazzia di cui parlate forse non è poi così male”.