Udinese-Inter 0-2, dichiarazioni post-partita Conte: “Vinto in maniera meritata, ma nel finale ci siamo abbassati troppo”

Termina 0-2 per l’Inter il match contro l’Udinese valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri decisiva la doppietta di Lukaku.

Un Antonio Conte molto soddisfatto ha così analizzato il match nel post-partita: “Vincere qui ad Udine non è facile per nessuno, eppure penso che l’abbiamo fatto in maniera meritata. Nel finale, però, ci siamo abbassati troppo, abbiamo pensato solamente a difendere il risultato e questo non mi è piaciuto”.

I cambi decisivi di metà ripresa: “Una squadra come l’Inter deve avere una panchina all’altezza. Oggi siamo scesi in campo con un ventenne e un diciassettenne, per poi inserire al momento giusto due veterani come Sanchez e Brozovic. Questa squadra lavora anche per far crescere i giovani”.

Antonio Conte, 50 anni, allenatore dell’Inter

Su Eriksen: “Sono soddisfatto della sua prestazione. Nonostante sia stata una scelta per me forzata visti i pochi allenamenti sulle spalle, ho dovuto schierarlo per forza ed è stato utile ad una squadra stracolma di assenze. Avrà tempo per migliorare, deve ancora capire bene cosa voglio da lui”.

Sui singoli: “Lukaku per me e tutta la squadra è un giocatore fondamentale. Vederlo così bene in campo, nonostante quella di oggi non sia stata la sua miglior partita, mi fa capire quanto io abbia fatto bene ad insistere per averlo. Padelli ha fatto un’ottima gara, gli faccio i miei complimenti. Per il derby credo che Samir possa riuscire a tornare. Con Vecino non c’è mai stato nessun tipo di problema, lui con me giocava ancor prima dell’infortunio. Le voci di mercato su di lui erano infondate”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA