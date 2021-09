Udinese-Fiorentina: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 26-9-2021

Dove vedere Udinese-Fiorentina, gara valevole per la sesta giornata di Serie A. Il match si disputa alla “Dacia Arena” di Udine, domenica pomeriggio alle 15:00. Udinese Fiorentina sarà visibile in diretta tv e streaming su Dazn.

Udinese-Fiorentina è uno dei match di questa sesta giornata di Serie A, i friulani vengono da un inizio campionato tutto sommato positivo, in cui hanno già racimolato sette punti e si attestano in posizione di metà classifica e anche la Fiorentina ha un ruolino di marcia di 3 vittorie consecutive interrotto dalla sconfitta casalinga contro l’Inter mercoledì.

L’Udinese nell’ultima gara, il turno infrasettimanale contro la Roma, è stata sconfitta di misura 1 a 0 ma la squadra di Gotti dimostra di avere maggior qualità rispetto agli anni passati.

I vari Pereyra, Deulofeu e Arslan sono giocatori con tecnica sopra la media, grazie ai quali i friulani hanno potuto sopperire alla partenza di De Paul.

Dall’altra parte c’è una Fiorentina che finalmente ritorna a prendere contatto con la zona Europa. Seppur sconfitta già due volte, da Roma ed Inter, in questo avvio di campionato la squadra di Italiano si è dimostrata un gruppo compatto e ben amalgamato.

Mix di uomini esperti e giovani dalle grandi qualità, la Viola può contare sui gol di Vlahovic, le geometrie di Castrovilli, gli inserimenti di Bonaventura e la corsa di Odriozola sulla fascia.

Callejòn è un valore aggiunto, così come Torreira che vuole tornare ai suoi vecchi standard dopo un’esperienza non troppo fortunata tra le file dell’Arsenal.

Dove vedere Udinese-Fiorentina in diretta tv e streaming

La gara Udinese-Fiorentina, in programma domenica 26 settembre a partire dalle ore 15:00, sarà visibile in diretta streaming attraverso la piattaforma Dazn, che da quest’anno detiene i diritti per la trasmissione di tutte le gare del massimo campionato.

La telecronaca di Udinese – Fiorentina è affidata alle voci di Edoardo Testoni ed Emanuele Giaccherini (commento tecnico).

Si potrà guardare Udinese – Fiorentina in Diretta Streaming attivando un abbonamento su DAZN.

Il match potrà essere seguito attraverso l’app Dazn, disponibile su Iphone, Android, Amazon Fire, oppure collegando a una moderna smart tv programmi e console come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5, che permetteranno di fruire del match in diretta televisiva.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Dove seguire la radiocronaca di Udinese-Fiorentina

La radiocronaca della partita Udinese-Fiorentina sarà disponibile su Rai Radio Uno. È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e IOS.

Probabili Formazioni di Udinese – Fiorentina:

Gotti dovrebbe affidarsi al consueto 3-5-2. Se i pali verranno ancora una volta difesi da Silvestri, nel terzetto difensivo non ci saranno parimenti sorprese, con Becao, Nuytinck e Samir a comporre la retroguardia.

Sulle fasce spazio ancora a un interessante Soppy sulla destra, mentre a sinistra dovrebbe agire Larsen. Mediana con Walace in regia e Pereyra-Makengo ad agire da mezzali. In attacco dovrebbe ancora agire la coppia formata da Pussetto e Deulofeu.

Nella Fiorentina è diventato di prassi il 4-3-3. Italiano non cambia la squadra che in queste prime giornate sta facendo un gran bene. Ci sarà ancora spazio per Dragowski tra i pali, con Odriozola e Biraghi sulle fasce, mentre Milenkovic e Martinez Quarta sono la coppia consolidata al centro.

A centrocampo sarà sempre Torreira a giostrare in regia, mentre il mister non prescinde dagli inserimenti di un Bonaventura ritrovato e alla sostanza di Duncan, che dà grande equilibrio a tutto il reparto.

In attacco, a fare da supporto a Vlahovic che sarà ancora il supporto centrale, ci saranno sia Callejòn, sempre più leader del gruppo, sia un Sottil che vuole confermarsi ad alti livelli, e ci sta riuscendo, dopo l’ultima stagione passata in prestito tra le file del Cagliari.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto. Allenatore: Gotti. A disposizione: Padelli, Piana, N. Perez, De Maio, Soppy, Zeegelaar, N. Molina, Jajalo, Samardzic, Arslan, Forestieri, Pussetto. Indisponibili: Nestorovski, Success. Squalificati: -.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Sottil. Allenatore: Italiano. A disposizione: Terracciano, Venuti, Terzic, Nastasic, Martinez Quarta, Bianco, Pulgar, Amrabat, Benassi, Maleh, Saponara, Kokorin. Indisponibili: Castrovilli. Squalificati: Gonzalez.

ARBITRO: Ghersini

I precedenti di Udinese-Fiorentina

Sarà la novantunesima volta che Udinese-Fiorentina si disputa nel campionato di Serie A. Nel complesso, bilancio favorevole ai toscani che contano 43 vittorie contro le 21 friulane. Ma la squadra bianconera ha quasi sempre vinto nei confronti casalinghi, con ben 16 affermazioni a dispetto delle cinque avversarie.

