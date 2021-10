Udinese-Bologna dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 17-10-2021

Dove vedere Udinese-Bologna, match valido per l’8° giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 17 ottobre alle 15:00 alla Dacia Arena. Udinese– Bologna sarà visibile in diretta Streaming su DAZN. Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla Smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Nell’ottava giornata di Serie A c’è anche la sfida tra Udinese e Bologna che distano solo tre punti con i rossoblù avanti rispetto ai friulani.

Era iniziata molto bene la stagione degli uomini di Luca Gotti. L’Udinese, infatti, ha esordito con il pareggio in rimonta contro la Juventus e collezionando due vittorie di fila. Poi, però, è arrivato il KO pesante contro il Napoli per 4-0 e altre due sconfitte contro Fiorentina e Roma che hanno rallentato la salita. Nella scorsa giornata, invece, i bianconeri hanno pareggiato per 3-3 contro la Sampdoria.

Due sole vittorie, invece, per il Bologna di Siniša Mihajlović contro il Verona e l’ultima, inaspettata, per 3-0 contro la Lazio. I rossoblù sono a quota ad 11 punti, gli stessi di Atalanta, Juventus e Lazio. La vittoria contro i biancocelesti ha dato la giusta carica ad una squadra che vuole puntare ad una salvezza tranquilla.

Dove vedere Udinese-Bologna in diretta TV e streaming

Partita: Udinese-Bologna

Data: 17 ottobre

Orario: 15:00

Diretta TV: Dazn Channel (numero 409)

Streaming: DAZN

Udinese Bologna, match dell‘8° giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Inoltre, sarà possibile vedere il match anche su DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre).

Udinese– Bologna sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Udinese – Bologna in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Udinese Bologna è a cura di Alberto Santi affiancato da Alessandro Budel al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Dove ascoltare in radiocronaca Udinese-Bologna

È possibile ascoltare la radiocronaca di Udinese-Bologna in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Udinese-Bologna, probabili formazioni

Solito 3-5-1-1 per l’Udinese. In porta ci sarà Silvestri mentre davanti a lui la difesa formata da Becao, Nuytinck e Samir. Per il centrocampo Arslan, Walace e Pereyra agiranno da centrali mentre sulle fasce spazio a Molina e Stryger Larsen. Per l’attacco Beto giocherà affianco a Deulofeu.

Il Bologna risponde con un 3-4-2-1. A difendere i pali c’è il solito Skorupski. Difesa a tre anche per i rossoblù con Soumaoro, Medel e Theate, ancora in gol contro la Lazio dopo quello con l’Inter. Il centrocampo dovrebbe prevedere De Silvestri e Dominguez al fianco di Svanberg e Hickey. Per la trequarti Soriano e Barrow agiranno dietro l’unica punta Arnautović .

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Deulofeu; Beto

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow;Arnautović

Precedenti e statistiche

L’ultimo precedente tra le due squadre risale allo scorso campionato. Al Dall’Ara è terminata 2-2 con la rete di Tomiyaso e di Svanberg per il Bologna e Pereyra e Arslan per l’Udinese. Al ritorno, invece, altro pareggio ma per 1-1. Prima De Paul porta in vantaggio i padroni di casa e poi orsolini ristabilisce la parità.

