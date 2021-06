Ucraina-Macedonia: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 17-6-2021

Dove vedere Ucraina-Macedonia del Nord, seconda giornata del Gruppo C di Euro2021, giovedì 17 giugno alle 15:00. La partita Ucraina-Macedonia del Nord sarà trasmessa in diretta su SKY.

Non sono bastate due ottime prestazioni per portare a casa almeno un punto nella prima partita del Gruppo C di Euro 2020 che ha coinvolto Ucraina e Macedonia.

La squadra si Shevchenko è stata autrice di una partita più che discreta contro quella che, per tutti, è la prima della classe del girone, ovvero l’Olanda, riuscendo a rimontare una situazione di svantaggio di 2-0, per poi soccombere al gol di Dumfries che ha chiuso i conti.

Oltre ai meriti degli “Orange” c’è da dire che i demeriti difensivi dell’Ucraina sono tanti e se dal punto di vista offensivo i ragazzi dell’ex bomber del Milan hanno convinto per estro, qualità e intelligenza, dietro si sono registrati enormi problemi.

Anche la Macedonia può dire la stessa cosa. Nonostante una partita al di sopra delle aspettative contro un Austria ben più attrezzata, i ragazzi di Angelovski non hanno massimizzato il regalo austriaco che ha portato il primo gol della storia dei macedoni in una delle massime competizioni per Nazionali, con gol di Pandev, risultando poveri dal punto di vista difensivo.

La partita di giovedì rischia di essere un crocevia importante per i sogni e le ambizioni di entrambe le squadre che hanno bisogno di una vittoria per sperare nel passaggio del turno.

Una sconfitta, invece, significherebbe eliminazione certa.

Le ultime sulle formazioni di Ucraina-Macedonia del Nord

L’Ucraina schiererà un classico 4-3-3 con Buschchan confermato in porta nonostante la partita non brillantissima disputata contro l’Olanda. Matviyenko e Zabarnyi giocheranno al centro della difesa con Karavaev e Mykolenko terzini mentre a centrocampo c’è molta qualità.

Zinchenko verrà spostato da centrale di centrocampo con Sydorchuk e Malinovskyi a completare il reparto. Ci penseranno Yaremchuk e Yarmolenko a presidiare l’attacco e supportare la punta Shaparenko.

La Macedonia di Igor Angelovski opterà per un 3-5-2 con il tandem d’accatto composto dal duo Goran Pandev, capitano e unico giocatore ad aver segnato in una massima competizione per Nazioni, e Trajkovski.

Dimitrievski giocherà tra i pali con Ristovski, Musliu e Ristevski a giocare nel terzetto difensivo.

Bardhi, Ademi e Elmas agiranno in mezzo al campo con Alioski e Nikolov sulle fasce.

Probabili formazioni di Ucraina-Macedonia del Nord

Ucraina (4-3-3): Buschchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Shaparenko.

Macedonia del Nord (3-5-2): Dimitrievski; Ristovski, Musliu, Ristevski; Nikolov, Bardhi, Ademi, Elmas, Alioski; Trajkovski, Pandev.

Come vedere Ucraina-Macedonia del Nord in Diretta TV e Streaming

Partita: Ucraina-Macedonia del Nord

Ucraina-Macedonia del Nord Data: 17 giugno 2021

17 giugno 2021 Orario: 15.00

15.00 Canali Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256).

Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256). Diretta Streaming: SkyGo (App), NowTv (App e sito).

Sarà possibile vedere il match tra l’Ucraina di Andriy Shevchenko e la Macedonia di Igor Angelovski, con calcio d’inizio programmato per le ore 15:00 di Giovedì 17 Giugno 2021, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match dell’Arena Nationala di Bucarest sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto di Euro 2021 come Sky Sport , Sky Sport Football.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Ucraina-Macedonia del Nord

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Ucraina-Macedonia in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/embed/player/s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Ucraina-Macedonia del Nord

Sono solo due i precedenti tra queste due squadre che mai si erano affrontate in una fase finale di un torneo.

Il conto è 2 vittorie a 0 per l’Ucraina che ha messo a referto un totale di tre gol, rispetto alla Macedonia che non ha mai segnato un gol contro questa squadra.

