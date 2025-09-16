Tudor: Inter la più forte, davanti anche al Napoli

Igor Tudor - Techsporty.com

Dopo il pirotecnico Derby d’Italia vinto 4-3 dalla Juventus sull’Inter, l’allenatore bianconero Igor Tudor ha elogiato la forza degli avversari, considerandoli la squadra più completa della Serie A, persino superiore al Napoli campione in carica con Antonio Conte.

All’Allianz Stadium, la Juve ha avuto la meglio grazie alle reti di Lloyd Kelly, Kenan Yildiz, Khephren Thuram e del 19enne Vasilije Adzic, in una sfida spettacolare decisa nel finale. Tudor, però, ha voluto sottolineare come il successo sia arrivato nonostante alcune difficoltà:

“Abbiamo giocato contro la squadra più forte della Serie A, con una rosa che secondo me è davanti anche a quella del Napoli. Abbiamo vinto pur non essendo al massimo e con qualche piccolo problema. Mi piace vincere anche così”.

In conferenza stampa pre-Champions, il tecnico croato ha poi parlato della sua filosofia calcistica e del suo approccio al risultato:

“Quando allenavo a Verona, tre anni fa, dicevo che preferivo un 4-3 a un 1-0. Oggi la mia filosofia è prima di tutto vincere. Se poi si possono fare più gol, meglio. Mi piace il calcio offensivo, ma dipende dalle caratteristiche dei giocatori. L’obiettivo è sempre la vittoria, poi cerchiamo di segnare di più. Un 3-0 sarebbe l’ideale”.

Con queste parole Tudor ha ribadito la sua fiducia nella Juventus, esaltando la capacità della squadra di imporsi anche contro avversari di altissimo livello e mostrando al tempo stesso una mentalità ambiziosa, orientata alla crescita e alla ricerca del risultato.