LA UEFA e la FIFA vanno ko contro la Superlega. Quest’ultima ha vinto un altro round grazie alla sentenza favorevole espressa dal tribunale di Madrid.

Il quotidiano sportivo “As” per primo è venuto in possesso delle carte ed ha pubblicato alcuni stralci di questa sentenza storica. Perché? Per una motivazione importante, la quale riguarda l’impossibilità di procedere contro determinati club solo perché sono a favore della creazione di un organismo differente dalla Federazione europea e mondiale.

Il tribunale di Madrid accusa la UEFA di monopolio. Fonte: UEFA Twitter

La Superlega farebbe concorrenza a tutti gli effetti alla UEFA e alla FIFA. Questa possibilità non è gradita ai massimi organi europei e mondiali.

Il tribunale di Madrid, attraverso i suoi magistrati ha proferito, tra le altre, la seguente motivazione nella sentenza:

“la Fifa e la Uefa non possono giustificare il loro comportamento anticoncorrenziale come se fossero gli unici depositari di certi valori europei, soprattutto se questo deve servire da una scusa per sostenere un monopolio dal quale poter escludere o ostacolare l’iniziativa di quella che aspira ad essere la sua concorrente, la Superlega”

In definitiva secondo il tribunale di Madrid l’azione esercitata da UEFA e FIFA avrebbe tutti i caratteri dell’abuso di potere, dato dalla loro posizione di dominio.

Inoltre lo stesso tribunale di Madrid ha voluto chiarire come il meccanismo di distribuzione degli utili adottato dalle stesse federazioni non tutelino esattamente gli interessi generali dello sport.

La sentenza, inoltre, ordina ai massimi organismi del calcio di astenersi dal pronunciare dichiarazioni che possano ostacolare lo sviluppo della Superlega, oltre al divieto di minacciare qualsiasi misura atta punire gli esponenti dei club che stanno partecipando alla preparazione di questo nuovo organismo continentale.

Il tribunale di Madrid, con questa sentenza, è arrivato ad una pronuncia tre mesi prima rispetto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Quest’ultima, infatti, è attesa per una risposta riguardo alla questione se la UEFA possa godere o meno di monopolio nell’organizzazione delle competizioni.