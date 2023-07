Tra PSG e Real Madrid spunta l’Arabia Saudita: offerta monstre per Mbappe

PSG: Clamoroso Mbappè, l’Al Hilal pronta ad offrire ben 400 milioni in due anni al campione francese.

Kylian Mbappe – Stadiosport.it

La vicenda Kylian Mbappè sembra essere destinata a tener banco per tutta la durata della finestra di calciomercato estivo, il centravanti transalpino infatti è al centro di un vero e proprio braccio di ferro con il PSG dopo aver deciso di declinare la proposta di rinnovo contrattuale avanzata dal club parigino lo scorso 5 luglio.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l’attaccante francese avrebbe già un’intesa di massima con il Real Madrid per trasferirsi nella capitale spagnola il prossimo anno a parametro 0. Questa situazione avrebbe mandato su tutte le furie il presidente del PSG, Al Khelaifi, il quale avrebbe deciso di mettere fuori rosa Mbappè e di escluderlo del tutto dalle prossime tournée estive che la formazione parigina disputerà in Giappone e in Corea del Sud nelle prossime settimane.

In questo momento vedere la luce in fondo al tunnel sembra essere molto complicato, il numero 10 del PSG, infatti, vorrebbe tener fede al proprio contratto, continuando per un altro anno con il proprio club per poi legarsi del tutto alla maglia dei Blancos, scelta che non sarebbe minimamente tollerata dal PSG che, invece, vorrebbe il rinnovo dell’attaccante per poter poi ricavare il massimo da una sua cessione, come i 200 milioni di euro richiesti dalla società francese.

La posizione del Real Madrid

I Blancos sembrano essere la pedina nella miglior posizione della scacchiera nella vicenda Mbappè, infatti, il club guidato da Florentino Perez, essendo già riuscito a trovare un’intesa di massima con il giocatore, il quale vuole fortemente vestire la maglia del Real, non ha nessuna fretta di affondare nella trattativa, tanto meno di proporre un’offerta che possa avvicinarsi minimamente alla somma stimata dal club parigino

L’ipotesi Arabia

Ad inserirsi prepotentemente nella trattativa nelle ultime ore è stata l’Al Hilal che, dopo aver fiutato del filo sottile che passa tra l’attaccante e il proprio club, ha deciso di presentare la tanto attesa offerta di 200 milioni al PSG per liberare Mbappè. Per convincere il giocatore, invece, gli emirati avrebbero fatto leva sull’ormai consueta offerta monstre di 400 milioni di euro in due anni da depositare sul conto dell’attaccante francese. Difficile pensare che Mbappè possa cedere alle lusinghe arabe per una mera questione di soldi, vista la volontà del giocatore più che definita, ma a giocare un ruolo fondamentale in questa partita di scacchi sarà anche il PSG che sembra essere sempre più restio a lasciar partire il proprio numero 10.