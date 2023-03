Tottenham-Milan 0-0, Voti, pagelle e analisi, Il Milan vola ai Quarti di Finale

Il Milan di Stefano Pioli, dopo 11 anni, torna a disputare nuovamente i quarti di Finale di Champions League. Da segnare soprattutto un palo colpito da Origi e il Tottenham che rimane in 10 per l’espulsione di Romero. Occasione incredibili vanificate da Tonali e Diaz e un miracolo compiuto da Maignan su Kaine. Lo 0-0 qualifica i rossoneri al turno successivo.

Top 3 Tottenham:

Kane 6 E’ l’unico del Tottenham a creare pericoli in attacco. Maignan sventa alla grande un suo bel colpo di testa.

Hojbjerg 6 Buona partita anche per lui. A centrocampo spesso è una spina nel fianco dei rossoneri.

Porro 6 Quando entra sembra dare una scossa alla sua squadra, che comincia ad essere molto più aggressiva, rispetto al primo tempo.

Flop 3 Tottenham:

Romero 4 Peggiore in campo. Nervoso esattamente come nella gara d’andata, si becca il giallo dopo un quarto d’ora e poi nel secondo tempo lascia i suoi in 10.

Perisic 4,5 Partita molto anonima per lui. Mancano i guizzi e le giocate di classe che lo hanno sempre caratterizzato.

Davies 5 Partita poco brillante per lui. Soffre spesso le folate offensive dei calciatori rossoneri.

Tottenham-Milan 0-0

Top 3 Milan:

Thiaw 7 Un muro invalicabile questa sera. Non sbaglia mai una lettura difensiva o un intervento. Impressionante il senso dell’anticipo e la sua esplosività.

Tomori 7 Partita ottima anche per lui. Attento, lucido e concentrato. Mette il suo fisico e la sua velocità a disposizione della squadra.

Maignan 6,5 La sua parata su Kane vale come un gol. Per il resto offre la solita sicurezza tra i pali. E’ un padrone dell’area di rigore.

Flop Milan:

Leao 5,5 Indolente e spesso lezioso in attacco. Poteva e doveva fare di più. Sbaglia troppo spesso anche le giocate più elementari.

Il Milan ha meritato di passare il turno, ma in campionato la squadra rossonera deve cercare di qualificarsi nuovamente in Champions League. Il Tottenham ha meritato di uscire, i rossoneri nelle due partite si sono dimostrati più forti. Conte ancora una volta stecca l’appuntamento Europeo.