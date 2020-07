Tottenham-Arsenal Diretta Tv-Streaming e probabili formazioni Premier League 12/07/2020

Tottenham-Arsenal, il derby di Londra della trentacinquesima giornata di Premier League: formazioni, dove vederla e statistiche.

Tottenham-Arsenal è il derby di Londra che ravviva la trentacinquesima giornata di Premier League. Al New White Hart Lane si affrontano due squadre divise da un’accesa rivalità, ma che in questa stagione hanno deluso le aspettative. Un solo punto separa Tottenham e Arsenal, rispettivamente decima e ottava squadra in classifica. I ragazzi di Mikel Arteta sono reduci da un filotto di quattro risultati utili consecutivi che hanno parzialmente riscattato quest’annata deludente, pur non consentendo loro di occupare le zone di classifica che più contano: quelle per l’Europa.

Gli spurs, dal canto loro, vengono da un pareggio a reti bianche con il Bournemouth e da una vittoria ottenuta contro l’Everton, nella quale non sono per mancate alcune scintille interne che stavano portando Son e Lloris alle mani. La squadra di Mourinho ha ben poco da chiedere al campionato, se non tentare una rimonta sulla zona europea, distante ora tre punti. Kane e compagni sono chiamati ad un compito improbo contro una delle formazioni più in forma dl campionato la quale, senza dubbio, non mancherà di metterli in difficoltà.

Tottenham-Arsenal, le ultime sulle formazioni

Il Tottenham, in questo scorcio finale di campionato, dovrà fare a meno di Eric Dier, “stangato” dal giudice sportivo con quattro giornate di squalifica per una lite avvenuta con un tifoso a bordocampo durante una gara di FA Cup persa a marzo contro il Norwich. A sostituirlo in mediana sarà Winks al fianco di Sissoko, mentre per il resto della formazione non dovrebbero esserci grosse novità con Lloris tra i pali; Aurier, Davinson Sanchez, Alderweireld e Davies in difesa; Sissoko e Winks agiranno appunto a centrocampo; in attacco, dietro l’unica punta Kane, giocheranno Lamela, Alli e Son.

L’Arsenal deve continuare a sopperire alle assenze degli infortunati Leno, Martinelli e Pablo Mari, mentre dovrà rinunciare anche alla giovane rivelazione di questo finale di stagione, Eddie Niketiah, squalificato a causa di un’espulsione diretta rimediata nel match contro il Leicester. Arteta dovrebbe confermare il 3-4-3 con Martinez in porta; Mustafi, David Luiz e Kolasinac in difesa; Bellerin, Torreira, Xakha e Tierney a centrocampo; mentre il tridente d’attacco sarà composto da Saka, Lacazette e Aubameyang.

Tottenham-Arsenal, probabili formazioni

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Aurier, D. Sanchez, Alderweireld, Davies; Sissoko, Winks; Lamela, Alli, Son; Kane. Allenatore: Mourinho

ARSENAL (3-4-3): Martinez; Mustafi, D. Luiz, Kolasinac; Bellerin, Torreira, Xakha, Tierney; Saka, Lacazette, Aubameyang. Allenatore: Arteta

Dove vedere Tottenham-Arsenal in diretta tv e streaming

Tottenham-Arsenal, derby della trentacinquesima giornata di Premier League, con inizio alle 17:30, sarà visibile in diretta televisiva sui canali Sky Calcio Uno e Sky Sport Football. Lo streaming sarà disponibile attraverso l’app Skygo o la piattaforma Nowtv che consente ai suoi abbonati, previo acquisto dello specifico pacchetto sport, di godere dei contenuti erogati dall’emittente satellitare.

Statistiche e precedenti Tottenham-Arsenal

Queste due squadre hanno una lunga tradizione alle spalle, essendosi affrontate già 192 volte nella propria storia. Il bilancio pende a favore dell’Arsenal con 80 vittorie contro le 59 ottenute dai rivali. 53 sono i pareggi. All’andata, giocata nella cornice dell’Emirates Stadium, la partita si concluse con il punteggio di 2-2.

