Torino – Roma Live Diretta Streaming e Tv Serie A 19° Giornata

Dove vedere Torino – Roma in Diretta Tv e Streaming Live, 21° Giornata Serie A, Domenica 18 Gennaio ore 18:00.
Torino-Roma torna protagonista per la seconda volta in appena cinque giorni: domenica sera i granata vogliono completare un “tris” stagionale contro i giallorossi, dopo due vittorie già conquistate tra campionato e coppa.
Il Torino ha infatti già battuto la Roma nella sfida di Serie A giocata a settembre nella Capitale e, più recentemente, ha eliminato i capitolini dalla Coppa Italia, guadagnandosi l’occasione di centrare un raro “cappotto” nel terzo incrocio ravvicinato del momento.
Guarda Torino – Roma in Diretta su DAZN.
Dove vedere Torino – Roma in Diretta TV e Streaming
Il match Torino – Roma di Domenica 18 Gennaio alle 18:00 sarà trasmesso in Diretta Tv e Streaming sia su DAZN che su Sky, offrendo diverse soluzioni per i tifosi.
- Diretta TV:
- DAZN tramite app su smart TV
- Sky Sport Uno (canale 201)
- Sky Sport Calcio (canale 202)
- Sky Sport 4K (canale 213)
- Zona DAZN (canale 214 Sky)
- Diretta streaming:
- App DAZN su smartphone, tablet, console, PC e smart TV
- NOW per gli abbonati Sky
- Sky Go per chi ha un abbonamento Sky attivo