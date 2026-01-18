Partite Calcio Streaming

Torino – Roma Live Diretta Streaming e Tv Serie A 19° Giornata

Di Carlo M. 2 minuti di lettura
Dove vedere Torino – Roma in Diretta Tv e Streaming Live, 21° Giornata Serie A, Domenica 18 Gennaio ore 18:00.

Torino-Roma torna protagonista per la seconda volta in appena cinque giorni: domenica sera i granata vogliono completare un “tris” stagionale contro i giallorossi, dopo due vittorie già conquistate tra campionato e coppa.
Il Torino ha infatti già battuto la Roma nella sfida di Serie A giocata a settembre nella Capitale e, più recentemente, ha eliminato i capitolini dalla Coppa Italia, guadagnandosi l’occasione di centrare un raro “cappotto” nel terzo incrocio ravvicinato del momento.

Dove vedere Torino – Roma in Diretta TV e Streaming

Il match Torino – Roma di Domenica 18 Gennaio alle 18:00 sarà trasmesso in Diretta Tv e Streaming sia su DAZN che su Sky, offrendo diverse soluzioni per i tifosi.

  • Diretta TV:
    • DAZN tramite app su smart TV
    • Sky Sport Uno (canale 201)
    • Sky Sport Calcio (canale 202)
    • Sky Sport 4K (canale 213)
    • Zona DAZN (canale 214 Sky)
  • Diretta streaming:
    • App DAZN su smartphone, tablet, console, PC e smart TV
    • NOW per gli abbonati Sky
    • Sky Go per chi ha un abbonamento Sky attivo

