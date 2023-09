Torino-Roma 1-1, voti e pagelle: “Decidono le punte”

Zapata, allo scadere, risponde alla rete di Lukaku. Un punto a testa tra Juric e Mourinho.

Le pagelle del Torino

Milinkovic Savic 6: Molto attento nelle uscite e tocca il pallone di Cristante quel tanto che basta per spedirlo sul palo. Pochi altri interventi.

Schuurs 6: Non è facile fronteggiare Lukaku, ma nonostente le difficoltà, se la cava discretamente bene. Non commette particolari errori.

Buongiorno 7: E’ il leader indiscusso della difesa. Svolge una partita praticamente perfetta dove disinnesca sia Lukaku, il più delle volte, che gli inserimenti di Dybala ed El Shaarawy.

R.Rodriguez 6,5: Autore di ottimi interventi e chiusure pulitissime. Tenta anche la conclusione da lontano sfiorando il gol.

Bellanova 6: Parte con buon piglio, ma col passare dei minuti la stanchezza si fa sentire e perde lucidità. (Dal 85′ Pellegri SV).

Ilic 6: Tanta foga e sacrificio. Nonostante qualche errore di troppo in fase di possesso, non sfigura e compie l’assist per il pareggio granata.

Tameze 6: Partita di fisico la sua. Fa legna a centrocampo e lotta come un dannato per chiudere gli spazi al centrocampo giallorosso. (Dal 77′ Sanabria SV).

Lazaro 6: Un po’ impreciso, soprattutto quando prova a saltare l’uomo, ma è generoso.

Seck 6,5: Partita di enorme personalità del giovane granata. Accelera con grande qualità e intraprendenza, crea superiorità numerica ed è sempre un fattore importante. (Dal 77′ Karamoh 6,5: Entra col piglio giusto e mette in difficoltà la difesa giallorossa con ottime giocate).

Radonjic 6: Qualche spunto interessante lo mostra, ma si accende solo a sprazzi. Nonostante ciò, è un fattore importante. (Dal 55′ Vlasic 5,5: Incide poco nel match).

Zapata 7: Il graffio del bomber arriva al momento giusto e contro l’avversario che poteva essere legato al suo destino, ma che invece è diventato il preludio del suo viaggio in granata. E’ intraprendente nel combattere contro la difesa giallorossa, ma la sua giocata migliore è certamente il colpo di testa in anticipo che dona un buon punto al Torino.

Ivan Juric 6,5: I granata giocano bene e meritano il pareggio. C’è voglia, grinta e cattiveria nella prestazione del Torino e il mister dimostra di volerla pareggiare a tutti i costi inserendo addirittura 3 punte. La scelta, alla fine, paga.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 6: Non ha colpe sul gol subito, chiamato in causa poche volte, ma senza commettere errori.

Mancini 6,5: Partita di spessore del centrale di difesa giallorosso. Non soffre alcuna avanzata dei suoi avversari.

Llorente 6: Partita concreta, si incarica di tenere a uomo Zapata e nonostante qualche duello perso, ne esce con fierezza.

N’Dicka 5,5: Il meno lucido della difesa. Deve ancora entrare nei meccanismi della Serie A, ma ha tempo per farlo.

Kristensen 6,5: Intraprendente rispetto ad altre uscite. In fase difensiva mostra buone cose, ma è dal suo zampino, dopo una carambola, che arriva anche il pallone verso Lukaku per il gol del momentaneo vantaggio.

Cristante 6,5: Solita partita di spessore. Prende un palo, gioca ovunque come sempre e si rivela uno dei più precisi.

Paredes 6: Si incarica di presidiare la regia della squadra, nel primo tempo non è in gran forma, ma esce alla lunga.

Spinazzola 6: Certamente più offensivo di Kristensen. Buone sovrapposizioni e qualche spunto interessante, come quello che ha poi portato Cristante a prendere palo. (Dall’87’ Belotti SV)

Dybala 6: Meno in vista rispetto ad altri match, ma la Roma cerca spesso di andare dal suo leader tecnico. Brava, poi, la difesa del Torino ad estrometterlo spesso dal gioco.

El Shaarawy 6: Quando prova a inserirsi diventa tra i più pericolosi. Peccato non lo faccia spesso. (Dal 70′ Zalewski 5,5: Non un grande ingresso).

Lukaku 7: La Roma ha un centravanti. E’ dominante in area di rigore e il gol è un saggio di potenza fisica e cinismo. E’ un costante punto di riferimento per la sua squadra e festeggia la centesima in A con un gol.

Josè Mourinho 6: La Roma va a tratti dopo la sfida di Europa League e la stanchezza accumulata. Prestazione buona, ma un pizzico di attenzione in più poteva portare i tre punti.