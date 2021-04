Torino-Napoli: Dove Vederla In Tv- Diretta Streaming, Formazioni e Orario 26-04-2021

Dove vedere Torino-Napoli, posticipo pomeridiano della 33° Giornata di Serie A, lunedì 26 Aprile alle 18:30. La partita Torino-Napoli sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, Sky Go e Now TV.

Reduce dalle vittorie contro Sampdoria e Lazio e dal pareggio con l’Inter, il Napoli di Gennaro Gattuso va a fare visita, in occasione del posticipo pomeridiano di domani, valevole per la 33° giornata di campionato in Serie A, al Torino di Davide Nicola che giunge all’appuntamento dell’Olimpico Grande Torino da un’importante striscia di 4 risultati utili consecutivi (2 vittorie e 2 pareggi) che lo collocano attualmente al 16° posto in classifica, a +3 sul terzultimo posto del Cagliari.

Quella di domani pomeriggio sarà sfida da non sbagliare per entrambe le formazioni. I 3 punti in palio sono infatti un lauto bottino che serve tanto ai granata, alla ricerca di punti che permettano di allontanare la zona calda della graduatoria, quanto ai partenopei, ancora in corsa per un posto in Champions League. Chi vincerà? Al campo l’ardua sentenza.

Torino-Napoli, 33° giornata Serie A 26-04-2021.

Le ultime sulle formazioni di Torino e Napoli

Per quanto riguarda le formazioni, Nicola dovrebbe schierare i suoi con il classico 3-5-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Sirigu in porta. Davanti a lui, Izzo, Nkoulou e Bremer. Centrocampo a cinque con Singo, Rincon, Mandragora, Verdi ed Ansaldi. In attacco la coppia formata da Belotti e Sanabria.

Gattuso dovrebbe invece optare per il suo consueto 4-2-3-1. Meret quindi in porta con, a fargli da scudo, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo spazio a Fabian Ruiz e Demme con Lozano, Zielinski ed Insigne sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Mertens.

Probabili formazioni Torino-Napoli

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Come vedere Torino-Napoli in Diretta Tv e Streaming

Partita: Torino-Napoli

Data: lunedì 26 aprile 2021

Orario: 18:30

Canali Tv: Sky Sport Serie A, Sky Sport 251

Streaming: Sky Go, Now Tv

Torino-Napoli sarà visibile, a partire dalle 18:30, su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Via streaming invece, il match tra granata ed azzurri sarà visibile mediante gli appositi servizi offerti da Sky Go e Now Tv.

Dove ascoltare la radiocronaca di Torino-Napoli

La radiocronaca di Torino-Napoli sarà disponibile, a partire dalle 18:30, su Rai Radio Uno Sport e Kiss Kiss Italia.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Torino e Napoli sono complessivamente 153 (137 in Serie A, 12 in Coppa Italia, 4 in Serie B) con un bilancio che dice 49 vittorie azzurre, 44 granata e 60 pareggi. 183 i gol segnati dai campani, 182 quelli messi a referto dai piemontesi.

L’ultimo precedente tra le due formazioni risale ovviamente alla gara d’andata, giocata al Maradona lo scorso 23 dicembre, terminata 1-1. L’ultima sfida all’Olimpico Grande Torino è invece Torino-Napoli 0-0 del 6 ottobre 2019 (Serie A 2019-2020). Il Napoli non vince in terra torinese dall’1-3 del 23 settembre 2018 (Serie A 2018-2019), mentre i granata non battono i partenopei dall’1-0 interno del 1° marzo 2015 (Serie A 2014-2015).

Migliori Bookmakers AAMS