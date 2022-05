Torino-Napoli 0-1, post-partita Spalletti: “I ragazzi devono impegnarsi fino a fine campionato. Fabian Ruiz? Un grande giocatore”

Il Napoli trionfa per 1-0 contro il Torino. La rete di Fabian Ruiz regala il successo al Napoli che si mantiene il terzo posto dietro la Juventus che è a -4. Le parole di Luciano Spalletti al termine della partita.

Dopo essere stato assente nella conferenza prepartita a cui ha partecipato il suo staff, Luciano Spalletti è ritornato a parlare al termine del match. La sua squadra ha vinto di misura contro il Torino. Nonostante non fosse una partita importantissima, tutti i giocatori devono dare il meglio fino alla fine del campionato. Per adesso, l’obbiettivo Champions League è stato raggiunto.

Il Torino si è dimostrato sicuramente una squadra insidiosa che ha l’impronta del gioco di Ivan Juric. Solo nel secondo tempo i partenopei hanno potuto sbloccare il match grazie ad un guizzo di Fabian Ruiz. Per lo spagnolo Spalletti non può non spendere parole di grande apprezzamento. Un gol importante lo aveva fatto anche contro la Lazio ed oggi è ritornato a segnare.

Un anno molto sfortunato per il centrocampista che ha dovuto fare i conti con una fastidiosa pubalgia. Ma in condizioni ottimali, Fabian Ruiz è un grande giocatore, così come anche le restanti pedine a centrocampo. Si è rivisto anche Lobotka che ha giocato gli ultimi minuti della partita.

Qualche parola di conforto anche per Insigne che ha fallito il rigore. Quella di domenica prossima sarà l’ultima partita per il capitano nel suo stadio e sarà sicuramente una grandissima emozione per lui e per tutto il Maradona. Spalletti lo ringrazia per tutti questi anni affianco alla propria squadra.