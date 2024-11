Video Gol Highlights Torino-Monza 1-1 : Sintesi 24-11-2024

Video Gol e Highlights Torino-Monza 1-1 , 13° Giornata Serie A: vantaggio dei granata con Masina e pareggio di Djuric.

Un pareggio che non serve a nessuna delle due formazioni. Hanno provato a superarsi, senza riuscirci. Granata che smuovono un poco la classifica, reduci da ben tre sconfitte consecutive. Il Monza, a sua volta, reduce da uno stesso numero di sconfitte consecutive, fa un piccolo passo ma assolutamente non decisivo. Occorrono i tre punti per poter sperare di ottenere la salvezza al termine del campionato.

Torino-Monza, 13° giornata di Serie A

Sintesi di Torino-Monza 1-1

Non appena iniziato il match, dopo appena due minuti, la formazione ospite è in avanti. Daniel Maldini è lesto e va alla conclusione. Il suo tiro è basso e centrale, non può impensierire il portiere.

Due minuti più tardi Pedro Pereira si trova al limite dell’area, prova una conclusione in porta, ma il portiere avversario effettua un ottimo intervento, salvando la sua porta.

Dopo i primi cinque minuti di marca ospite, ora il Torino viene fuori. Premono maggiormente sulle fasce, fanno girare la sfera con attenzione e in cerca del compagno più libero.

Anche se la prima conclusione in porta avviene appena dopo il quarto d’ora di gioco, con un colpo di testa operato da Saul Coco e fermato da uno dei difensori biancorossi.

Ancora gli ospiti riprendono il possesso della sfera, cercano di trovare delle soluzioni per scardinare la difesa di casa. Warren Bondo riceve la sfera appena fuori dall’area, prova a colpire verso l’angolino basso di destra. Milinkovic-Savic evita il gol con una grande riflesso!

Poco dopo il ventesimo minuto di gioco, per la formazione di casa, Che Adams prova una conclusione che viene respinta dalla difesa avversaria in maniera egregia.

Superata da pochi minuti la metà della prima frazione Milan Djuric effettua un ottimo stacco di testa, nel tentativo di indirizzare il pallone sotto la traversa, ma Vanja Milinkovic-Savic si supera con un grande intervento!

Due minuti passano e Saul Coco, per i granata, prova una conclusione dal limite, ma l’esito è infelice, con la sfera che termina alta sopra la traversa!

In questo primo quarto di gara la formazione ospite si è resa più pericolosa rispetto ai padroni di casa. I tiri in porta sono stati maggiori, così come anche i pericoli creati.

Giunge la fine del primo tempo senza altri pericoli creati dalle due formazioni. Il secondo tempo inizia con i granata che mantengono il possesso di palla, ma non riescono ad essere incisivi. La difesa lombarda è ben piazzata e non permette ai padroni di casa di creare pericoli veri dalle sue parti.

VANTAGGIO DEL TORINO! Lazaro effettua un bel cross su angolo in area, trovando Adam Masina che stacca di testa a fa finire la sfera nell’angolo alto sulla destra!

PAREGGIO DEL MONZA! Corner battuto in mezzo, Milan Djuric si fa trovare pronto e colpisce la sfera nell’angolo basso di sinistra!

Quando manca poco alla mezz’ora, Samuel Vignato prova una conclusione, dopo aver ricevuto una palla corta al limite dell’area, ma la sfera termina fuori sulla sinistra.

Mentre scocca la mezz’ora, granata pericolosi. Gvidas Gineitis controlla un passaggio preciso in area di rigore, ha tutto il tempo per calciare all’angolino basso di sinistra. Stefano Turati è attento e riesce a bloccare il suo tentativo!

A circa dieci minuti dalla fine Che Adams prova una conclusione sul palo destro, ma questo tentativo viene intercettato dalla difesa ospite.

Padroni di casa che faticano a costruire occasioni importanti davanti all’area avversaria. Una volta giunti in prossimità, sbagliano l’ultimo passaggio.

L’arbitro fischia la fine della partita. Pareggio giusto tra le due formazioni.

Highlights e Video Gol di Torino-Monza 1-1

Tabellino di Torino-Monza 1-1

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Vlasic (71′ Alieu Njie), Gineitis, Ricci, Lazaro (71′ Vojvoda); Adams, Sanabria. All. Vanoli.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Maldini (68′ Samuele Vignato), Mota; Djuric. All. Nesta.

ARBITRO: Abisso (Palermo)

GOL: 60′ Adam Masina (T), 63′ Djuric (M)

ASSIST: 60′ Lazaro (T), 63′ Kyriakopoulos (M)

AMMONITI: 45′ Che Adams (T), 61′ Bianco (M), 76′ Armando Izzo (C)

ESPULSIONI: –

NOTE: Un minuto al termine del primo tempo, tre nella ripresa

