Torino-Milan 0-0, Dichiarazioni post partita Pioli: “Ci manca il giusto guizzo”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli, è intervenuto ai microfoni dopo il pareggio per 0-0, tra il “suo” Milan e il Torino, allenato da Ivan Juric.

Sulla partita giocata dalla sua squadra, il tecnico rossonero dichiara: “Abbiamo fatto di tutto per provare a non dare punti di riferimento al Torino. Non abbiamo creato tante occasioni, ma ci sono state tante situazioni da cui potevano nascere occasioni importanti. Siamo meno precisi e ci manca il giusto guizzo”.

Stefano Pioli, l’allenatore del Milan

Ancora una volta poca lucidità da parte della squadra rossonera, per quel che riguarda la zona offensiva.

Sicuramente bisognerà continuare a migliorare, la squadra è giovane, ma deve saper gestire bene la pressione. Dal punto di vista dell’atteggiamento e della voglia, il tecnico milanista non ha nulla da rimproverare ai suoi ragazzi.

Per quel che riguarda la lotta per le zone alte della classifica è lo stesso Pioli che non vuole fare percentuali. Il campionato è difficile e competitivo e ci sarà da sudare e da faticare per tutti. Nulla è facile e niente è scontato in questo finale di stagione.

L’ex tecnico di Lazio e Inter, tranquillizza tutti anche per quel che riguarda la sostituzione di Tomori. Il difensore inglese è uscito per i crampi, quindi sarà a disposizione nella sfida contro il Genoa di Venerdì.