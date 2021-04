Torino-Juventus Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 03-04-2021

Torino-Juventus, partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A, sarà visibile in esclusiva streaming su DAZN e sul canale DAZN 1 per i clienti abbonati via satellite a Sky Q, My Sky HD e Sky HD. Nicola senza SIngo, Pirlo perde anche Bonucci a causa del COVID-19 oltre a Demiral.

Domani alle ore 18:00 il Torino ospita la Juventus allo Stadio Olimpico Grande Torino in un derby molto importante valevole per la ventinovesima giornata di Serie A.

Il Torino deve ancora recuperare la partita contro la Lazio, salvo decisioni diverse da parte del CONI, ed ha un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione. I granata vogliono regalarsi una vittoria nel derby per potersi dare una spinta importante in quello che si preannuncia un finale di stagione intenso.

Intenso sarà anche il finale di stagione della Juventus. Eliminazione dalla Champions League e sconfitta con il Benevento nell’ultimo turno di campionato per i bianconeri che, perse le ultime speranze di poter vincere lo scudetto, devono assolutamente blindare il posto per la prossima Champions. Quello di domani sarà un derby molto pesante.

Le ultime sulle formazioni di Torino e Juventus

Notizie sia positive che negative per Nicola che ritrova N’Koulou, ma perde Singo che si è infortunato. Torino che scenderà in campo con il 3-5-2 con Sirigu tra i pali, Izzo, Bremer e Buongiorno a comporre il terzetto di difesa, a centrocampo Lukic, Mandragora e Rincon si muoveranno nel mezzo con Ansaldi e Murru sugli esterni. In avanti spazio alla coppia formata da Sanabria e Belotti.

La sosta per le nazionali non porta belle novità a Pirlo che oltre a Demiral dovrà rinunciare pure a Bonucci, anch’egli positivo al COVID-19, oltre allo squalificato Buffon. Dovrebbero essere out per motivi disciplinari anche McKennie, Dybala ed Arthur, con il primo reo di aver organizzato una festa a casa sua violando le norme COVID-19 e con gli altri due che vi avevano preso parte Sarà 4-4-2 per la Juventus con Szczesny in porta, Cuadrado, De Ligt, Chiellini e Danilo in difesa, Bentancur giocherà al fianco di Rabiot a centrocampo con Kulusevski e Chiesa sugli esterni. In attacco ci sarà il tandem Morata-Ronaldo.

Probabili formazioni di Torino-Juventus

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Buongiorno; Ansaldi, Lukic, Mandragora, Rincon, Murru; Sanabria, Belotti. All. Davide Nicola

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Andrea Pirlo

Dove vedere Torino-Juventus in Diretta TV e Streaming Live

Torino-Juventus, partita valevole per la ventinovesima giornata di Serie A,sarà visibile in diretta esclusiva streaming su DAZN a partire dalle ore 18:00. Per vedere la partita basterà abbonarsi a DAZN al costo mensile di €9.99, con possibilità di disdire l’abbonamento in qualsiasi momento.

Inoltre, sarà possibile vedere la partita Torino-Juventus sul canale DAZN 1 di Sky per tutti i clienti che si sono abbonati via satellite a Sky Q, My Sky HD e Sky HD.

Dove ascoltare la radiocronaca di Torino-Juventus

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Torino-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Torino-Juventus

Quello di domani sarà il derby numero 87 in casa granata, il numero 175 in totale. Il Torino si è imposto in 24 di questi 86 incontri e non vince un derby dal 2015 (vittoria per 2-1 il 26 Aprile 2015), perdendo gli ultimi 5 confronti casalinghi contro la Juventus.

I bianconeri hanno vinto 37 incontri su 86, mentre 25 volte le due squadre hanno pareggiato. Nelle ultime 11 partite giocate in casa dei granata, sono state ben 10 le affermazioni bianconere ed un solo successo del Toro. I granata in casa quest’anno sono la peggior squadra del torneo con una sola vittoria arrivata per di più nella gara di recupero con il Sassuolo.

Per il resto, il Torino tra le mura amiche ha conquistato solo 10 punti, frutto di 7 pareggi oltre alla vittoria coi neroverdi, mentre 5 sono state le sconfitte. Sono 6, invece, le vittorie in trasferta della Juventus in 13 partite esterne, con 5 pareggi e 2 sconfitte, l’ultima a Napoli.

