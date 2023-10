Torino-Inter 0-3, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 0-3 per l’Inter il match contro il Torino valido per la nona giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri a segno Thuram, Lautaro Martinez e Çalhanoğlu.

Aspetti positivi: “Voglio fare i complimenti ai miei ragazzi. Incontrare il Torino dopo la sosta, con un allenamento e mezzo o due sulle spalle, è davvero una cosa non semplice. Nel primo tempo abbiamo un po’ perso le distanze, ma nella ripresa ci siamo rialzati alla grande fino a ottenere una vittoria dal peso specifico non indifferente”.

Sostituzione Barella: “Nicolò stava facendo una buona gara, ho scelto di sostituirlo a causa di un’ammonizione per proteste rimediata dopo il contatto tra Çalhanoğlu e Schuurs. Proprio a quest’ultimo faccio il mio in bocca al lupo, spiace molto vedere il ragazzo uscire così dal campo”.

Simone Inzaghi, 47 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Ultima mezz’ora: “Le partite come ben sappiamo vivono due fasi. Nell’ultima mezz’ora i cambi sono decisivi, ci hanno aiutato ad avere freschezza proprio nel momento in cui il Torino affrontava la sua fase di calo fisico dopo la grande intensità messa nella prima ora”.

Thuram: “Marcus si è presentato nel miglior modo sin dal primo giorno. Parliamo di un ragazzo che ha voglia di apprendere, che ascolta e giorno dopo giorno si sta immedesimando sempre più in un ruolo per lui non abituale”.

Milan-Juventus: “Domani guarderò la partita insieme ai miei figli e mia moglie, con la serenità tipica di un post-vittoria. Sono sicuro sarà un grandissimo match, tra due ottime squadre”.