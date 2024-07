Torino, Cairo ha trovato il suo tesoretto: 65 milioni da Buongiorno ed Ilic

Urbano Cairo, presidente Torino – Stadiosport

Se il calciomercato in entrata del Torino è fermo, chi è entrato in azione è il presidente Urbano Cairo. Con due cessioni ancora da ufficializzare, a breve nelle casse granata entreranno ben 65 milioni di euro che dovrebbero dar slancio alla campagna di rafforzamento per cercare di conquistare un posto in Europa.

Senza tarpare le ali, come ha sempre detto e sostenuto il presidente Cairo, il Torino ha ceduto alle lusinghe del Napoli per l’ultimo simbolo granata rimasto di un ragazzo cresciuto nelle giovanili: Alessandro Buongiorno. Il club campano con 35 milioni + 5 di bonus ha convinto il club piemontese, proponendo al calciatore un contratto intorno ai 3 milioni di euro a stagione.

Buongiorno nella passata stagione aveva rifiutato l’Atalanta, confermandosi un raro cuore granata in via di estinzione. Sul campo ha dimostrato il suo valore, tanto da meritarsi la chiamata in azzurro dal ct Luciano Spalletti. Agli Euro 2024 non è mai sceso in campo, come del resto l’altro granata Bellanova, e forse considerando il naufragio dell’Italia è stato un bene. Il nuovo allenatore del Napoli, Antonio Conte punta su di lui per interpretare al meglio la classica difesa a 3.

L’ultimo gesto d’amore di Buongiorno, come riporta TuttoSport, è stato quello di rifiutare il corteggiamento della Vecchia Signora: “Sono del Toro, non posso proprio, non so più come ripetervelo”. L’offerta della Juventus era superiore a quella del Napoli di ben 7 milioni di euro, ma le volontà del giocatore che avrebbe dato la parola anche a mister Conte vanno rispettate, chapeau.

In attesa del ritiro di Pinzolo, 17-27 luglio, il Torino dovrebbe cedere anche Ilic allo Zenit San Pietroburgo per una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Secondo TuttoSport l’annuncio ufficiale ci dovrebbe essere a breve. Sommando la cessione di Buongiorno, con quella del centrocampista serbo, le casse granate si riempirebbero di 65 milioni di euro. Cifre e numeri che rappresentano il vero scudetto del presidente Cairo: sostenibilità.

