Torino, assalto a Vaclav Černý: il talento ceco può essere il primo colpo dell’era Baroni

Colpo a sorpresa del Torino, che si inserisce con decisione nella corsa a Vaclav Černý, esterno offensivo ceco classe 1997. Il club granata, dopo aver affidato la panchina a Marco Baroni, punta a rinnovare radicalmente il reparto avanzato e ha individuato in Černý il profilo ideale per dare velocità, imprevedibilità e qualità sulla fascia.

Le prime indiscrezioni parlano di un interesse concreto già trasformato in contatti tra le parti, con il Torino pronto a formalizzare un’offerta a doppia cifra. Il giocatore, attualmente sotto contratto con un club della Bundesliga, ha manifestato apertura verso un trasferimento in Serie A e gradirebbe una nuova sfida in un campionato tecnico e tatticamente stimolante come quello italiano.

Černý: dribbling, duttilità e gol

Dotato di un ottimo cambio di passo e di un sinistro raffinato, Černý può giocare su entrambe le fasce ma anche come trequartista. Nelle ultime stagioni ha alternato buone prestazioni in Germania e in altri contesti europei, mettendo in mostra grande personalità anche in campo internazionale. La sua capacità di saltare l’uomo, creare superiorità numerica e segnare dalla distanza lo rende un profilo interessante per qualsiasi allenatore che punti su un gioco verticale e dinamico.

Proprio per queste caratteristiche, Baroni avrebbe dato il via libera alla trattativa, inserendo Černý tra le priorità del mercato estivo. Il tecnico ex Verona e Lecce è alla ricerca di elementi offensivi capaci di rompere gli equilibri e, soprattutto, di adattarsi ai moduli flessibili che predilige: il 4-3-3 e il 4-2-3-1.

Il Torino accelera: operazione da 10-12 milioni

Le cifre dell’affare, seppur ancora da definire nei dettagli, dovrebbero aggirarsi attorno ai 10-12 milioni di euro. Una somma importante, ma sostenibile per il club di Urbano Cairo, che ha pianificato una sessione di mercato mirata ma ambiziosa. L’idea è quella di chiudere rapidamente la trattativa, anticipando la concorrenza estera e approfittando di una finestra di disponibilità favorevole.

La società granata starebbe lavorando a una formula che possa prevedere un pagamento dilazionato oppure l’inserimento di bonus legati a presenze, gol e qualificazioni europee. La chiave dell’operazione potrebbe essere la volontà del giocatore di rimettersi in gioco in un ambiente competitivo, dove possa essere protagonista assoluto.

Strategia Torino: più estro e meno prevedibilità

L’inserimento di Černý risponde alla precisa volontà della dirigenza di aggiungere estro e imprevedibilità a una rosa che negli ultimi anni ha spesso peccato in fase offensiva. L’eventuale arrivo dell’esterno ceco, unito alla permanenza di giovani talenti come Zapata e il rientro di alcuni prestiti, potrebbe restituire nuova linfa a un reparto in cerca di identità.

Per il Torino sarebbe anche un messaggio chiaro alla tifoseria: si punta su giocatori di qualità, con esperienza internazionale ma ancora margini di crescita, per riportare entusiasmo e risultati.

📌 Riepilogo operazione

Giocatore: Vaclav Černý

Età: 27 anni

Ruolo: Esterno offensivo / Trequartista

Valutazione stimata: 10-12 milioni di euro

Stato trattativa: contatti avviati, possibile chiusura entro pochi giorni

Interesse: Torino (con priorità tecnica definita)

Con questa mossa, il Torino punta a piazzare un colpo a effetto che potrebbe passare sotto traccia per pochi giorni, ma destinato a far parlare di sé. E, per una volta, potrebbe essere la Serie A ad anticipare i tempi rispetto alla concorrenza internazionale.

