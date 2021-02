Torino: altri due positivi al Covid-19

Questa mattina il Torino tramite una nota sul proprio sito ufficiale ha comunicato la positività al Covid-19 di due calciatori della prima squadra.

Altri due casi positivi al Covid-19 in casa Torino. Con un comunicato diramato questa mattina, il Torino Football Club fa sapere che, dopo i tamponi effettuati nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di due calciatori della prima squadra.

Entrambi i giocatori sono stati già messi in isolamento fiduciario. Quest’oggi c’è stato spazio anche per la conferenza stampa del tecnico dei granata, Davide Nicola, alla vigilia della sfida contro il Cagliari di domani sera.

Ecco le sue parole riportate da Tuttomercatoweb in riferimento ai due casi positivi: “Con loro due ho fatto una battuta, mi avete tolto due problemi. Va così, dobbiamo pensare e reagire in maniera pratica perchè abbiamo altri giocatori in rosa. Non cerco alibi e scuse. Mi auguro che entrambi si rimettano quanto prima”.

