Top10 calciatori che hanno segnato più gol nella storia: Bican 1°, Cristiano Ronaldo 4°

Con il gol siglato con il suo Portogallo contro Andorra, Cristiano Ronaldo ha raggiunto Ferenc Puskas al 4° posto della top ten dei bomber più prolifici nella storia del calcio.

Sono 746, dunque, le reti realizzate dal fuoriclasse portoghese, la maggior parte delle quali con il Real Madrid (ben 450 gol), poi 118 con il Manchester United, 71 con la Juventus, 5 con lo Sporting Lisbona e 102 con il Portogallo.

Nella top10 dei calciatori che hanno segnato più gol nella storia troviamo straordinari attaccanti del passato, vere e proprie leggende di questo sport, e i due più grandi giocatori degli ultimi 15 anni, ancora in attività. Sono Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, sempre loro, ancora loro.

Avanti di 24 reti rispetto al campione argentino, CR7, appena agganciato Puskas a 746 reti, adesso ha nel mirino un altro grande mito del calcio di tutti i tempi, Pelè (767 gol).

Il record appena ottenuto da CR7 è stato celebrato su Instagram anche dal suo compagno di squadra nella Juventus, Gigi Buffon, complimentandosi col portoghese per lo straordinario bottino di gol raggiunto e augurandogli al più presto l’aggancio al terzo posto della classifica al brasiliano Pelè, distante 21 reti.

Con la straordinaria frequenza con cui va a segno, sia nel club che in Nazionale, sarà solo questione di tempo per questo ennesimo traguardo.

Andando a dare uno sguardo ai primi due bomber in classifica, troviamo Joseph “Pepi” Bican e il brasiliano Romario. Bican, autentica leggenda e bandiera dello Slavia Praga, club con cui ha giocato dal 1937 al 1948, ha realizzato la bellezza di 805 gol in 530 partite.

Valanghe di gol anche con il Rapid Vienna agli inizi di carriera, Bican ha giocato nelle nazionali dell’Austria e della Cecoslovacchia.

Al secondo posto Romario, il brasiliano che ha fatto la storia degli anni Novanta, con 772 gol realizzate dal Brasile all’Europa, con le maglie di PSV Eindhoven e Barcellona. Al terzo posto (767 gol), come detto, il mito Pelè, che ha regalato ai tifosi del suo “Peixao” (Santos) magnifiche emozioni e gloriose imprese.

La leggenda ungherese Puskas, raggiunto da Cristiano Ronaldo al quarto posto, è stato il simbolo dell’Ungheria più forte di tutti i tempi. Con l’Honved di Budapest ha realizzato 358 reti in 350 partite e 156 gol in 180 partite nel Real Madrid delle 5 Coppe dei Campioni consecutive.

In Nazionale 84 reti in 85 partite (due secondi posti ai Mondiali 1938 e 1954 e un terzo posto all’Europeo 1964). Il bomber tedesco Gerd Muller occupa la sesta posizione, con 735 gol in 793 partite.

Prolifica punta del Bayern Monaco, con cui milita per 15 stagioni, mette a segno 68 gol in 62 partite con la Germania Ovest (vince l’Europeo 1972 e il Mondiale 1974).

Al settimo posto l’eterno rivale di Ronaldo, quel Lionel Messi capace di prendersi 6 Palloni d’Oro e realizzare fin qui 722 reti in carriera.

Ottavo posto per Ferenc Deak, altro grande mito ungherese degli anni ’50 del secolo scorso, con 576 gol realizzati tra nazionale e club del suo paese. Infine nono e decimo posto occupati dal tedesco Uwe Seeler e dal brasiliano Tulio Maravilha, entrambi con 575 gol.

Seeler ha militato per 19 stagioni nell’Hamburger SV, con cui ha vinto il campionato tedesco nel 1960 – 404 gol in 476 presenze-, e in Nazionale ha raggiunto un secondo posto al Mondiale 1966.

Il brasiliano Tulio Maravilha chiude questa top10 di straordinari e implacabili realizzatori. Sono 575 gol in carriera (13 in 15 presenze col Brasile), giocando prevalentemente in club brasiliani, come Fluminense, Botafogo, Corinthians, Sao Caetano, Vila Nova, Santa Cruz, Anapolina e Brasiliense.

Qui la top10 dei calciatori che hanno segnato più gol nella storia:

Josef “Pepi” Bican (Austria-Cecoslovacchia): 805 gol Romario (Brasile): 772 gol Pelé (Brasile): 767 gol Ferenc Puskas (Ungheria): 746 gol Cristiano Ronaldo (Portogallo): 746 gol Gerd Muller (Germania): 735 gol Lionel Messi (Argentina): 722 gol Ferenc Deak (Ungheria): 576 gol Uwe Seeler (Germania): 575 gol Tulio Maravilha (Brasile): 575 gol

