Best 11 Serie A 2019-2020 per valore mercato secondo Transfermarkt

Vi proponiamo una Top11 che tiene conto di due parametri: rendimento (secondo i voti di Fantacalcio.it) e valore di mercato (preso da Transfermarkt). Al giro di boa della stagione di Serie A 2019-20 c’è la possibilità di stilare un primo bilancio di quanto accaduto in campo. I giocatori hanno reso in maniera differente, alcuni hanno confermato le attese, altri un po’ meno.

Ecco allora la migliore formazione della Serie A per questa stagione, a metà del cammino. Lo schema proposto è un 4-2-3-1:

Criteri di scelta della fomazione

Per prima cosa la fascia di rendimento, con il risultato dato dalla media fantavoto, in cui si aggiungono i goal e gli assist. Poi assieme a quella, c’è stata l’aggiunta di un valore economico oltre a quello di Transfermarkt.

Mano a mano che il valore saliva, c’è stato un corrispettivo aumento di valore in termini economici, secondo una tabella riassumibile così:

6 a 6,5: +5 milioni di euro;

6,5 a 7,0: +10 milioni di euro

7,0 a 7,5: + 15 milioni di euro;

7,5 a 8,00: + 20 milioni di euro;

oltre 8,00: + 30 milioni di euro;

Ovviamente il voto in aggiunta è stato dato solo a quei calciatori che hanno totalizzato almeno 10 presenze dall’inizio del campionato.

La classifica dei Top11 solo per valore di mercato

Se avessimo escluso la parte riguardante il rendimento dei giocatori, tenendo conto esclusivamente del valore di mercato, avremmo avuto la seguente Top11:

Portiere: Donnarumma (Milan), valore di mercato pari a 55 milioni di euro;

Difensori: De LIgt e Koulibaly rappresentano la coppia di centrali con il più alto valore di mercato, 75 milioni di euro a testa! Mentre per quanto riguarda le fasce, abbiamo una coppia esclusiva di bianconeri: Danilo e Alex Sandro. I due brasiliani totalizzano insieme 70 milioni (20 per l’ex Manchester City, 50 per l’ex Porto);

Mediani: Pjanic e Milinkovic Savic rappresentano la coppia più cara di giocatori davanti alla difesa. 70 milioni di euro per entrambi!

Trequartisti: tra i giocatori che ricoprono questo ruolo, davanti all’unica punta, troviamo Cristiano Ronaldo (75 milioni di euro, nonostante l’età), Dybala (il giocatore di maggior valore in Serie A, 85 milioni di euro), Chiesa (l’attaccante viola si aggira attorno ai 60 milioni di euro).

Attaccante: l’argentino Lautaro Martinez, il cui valore è attorno agli 80 milioni, mentre la sua clausola supera i 100 milioni di euro!

La classifica Top11 secondo valore di mercato e rendimento in campo

In questa Top11 non cambia molto, visto che i rendimenti in campo riflettono più o meno il costo del cartellino.

Portiere: dovremmo aggiungere Sirigu del Torino, il cui rendimento in questa prima parte del campionato è stato ottimo! L’unico che riesce a superare la media del 6,5 in 10 partite che ha disputato. Agli 8 milioni del valore di mercato, cui vanno aggiunti 5 milioni per una media di rendimento che si assesta sul 6,5. Nonostante ciò il portiere con il maggior valore resta comunque Donnarumma del Milan.

Difensori: il terzino tedesco dell’Atalanta Robin Gosens guadagna 20 milioni di euro, ma non riesce a superare Alex Sandro, a cui vanno aggiunti 5 milioni per il rendimento superiore al 6. Lui rimane il titolare della fascia sinistra, mentre in quella destra spazio per Timothy Castagne, il quale supera Danilo. Il terzino destro belga ha lo stesso valore di mercato del brasiliano, ma per lui vanno aggiunti i 5 milioni del rendimento in campo superiore al 6.

De Ligt e Koulibaly si confermano ancora i migliori in base a questo sistema. Nonostante il loro rendimento non sia elevato (5,96 e 5,39 la loro media voti rispettivamente), hanno un valore di mercato troppo alto per gli altri.

Mediani: non cambia nemmeno questa zona del campo. Ancora Pjanic e Milinkovic Savic a guidare la classifica. La loro media voti inoltre, gli permette di guadagnare altri 10 milioni a testa!

Trequartisti: non cambia nemmeno qui la situazione. Dybala aggiunge una media del 7,69 che lo fa balzare a 100 milioni di euro. Cristiano Ronaldo fa ancora meglio, visto che la sua media voti rasente il 10, ovvero la perfezione. Federico Chiesa, invece, guadagna 5 milioni in più grazie ad una fantamedia di 6,33. Quindi il suo valore di mercato arriva a 65 milioni, irraggiungibile per gli altri.

Attaccante: Lautaro Martinez sale a 100 milioni, con una media rendimento dell’8, ma viene scalzato dal suo compagno di squadra dell’Inter Lukaku, il quale unisce una media di 8.39 al valore di mercato pari a 75 milioni. In totale arriva a 105 milioni.

