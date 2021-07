Tokyo 2021, regolamento del torneo di tennis

Il tennis sarà una delle discipline presenti alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Presente nel programma, con continuità, da Seoul 1988, il torneo prevede la presenza di sette italiani tra maschile e femminile.

Sarà il tennis una delle discipline con maggiore presenza di azzurri in gara alle Olimpiadi di Tokyo 2021: escludendo le “macroaree” di nuoto e atletica, infatti, lo sport della racchetta vedrà competere ben sette italiani in un’unica disciplina. L’Italia ha fin qui ottenuto una sola medaglia in questo sport, lontana nel tempo: il bronzo di Uberto De Morpurgo a Parigi, nel 1924.

Quest’anno le nostre speranze di medaglia si concentrano soprattutto nel torneo maschile: saranno della partita, infatti, il vicecampione di Wimbledon Matteo Berrettini, Fabio Fognini, reduce da una stagione complicata ma comunque capace di raggiungere i quarti di finale al Masters 1000 di Montecarlo, il giovane astro Lorenzo Musetti, in sostituzione di Sinner, e un solido Lorenzo Sonego, arrivato in finale a Eastbourne solo tre settimane fa.

Più esigue le speranze in campo femminile: la veterana Sara Errani, attesa alla sua quarta Olimpiade, si presenta in sostituzione di Martina Trevisan; Jasmine Paolini, numero 87 del ranking, va in Giappone con ben poche ambizioni; Camila Giorgi, nostra punta di diamante, mostra un rendimento troppo discontinuo (semifinale a Eastbourne, ma eliminazione al secondo turno a Wimbledon e Losanna).

Il grande favorito, al maschile, resta ovviamente Novak Djokovic: senza gli eterni rivali, Nadal e Federer, il serbo ha l’occasione più unica che rara per coronare il sogno del grande slam d’oro, centrato solo da Steffi Graf nella storia del tennis (1988).

Al femminile gli occhi sono puntati sulla numero 1 del ranking Ashleigh Barty, così come sulla sua rivale Naomi Osaka, che rappresenterà il Giappone. Ci saranno anche Maria Sakkari e Iga Swiatek, possibili terzi incomodi.

Tokyo 2021, torneo tennis: formula e regolamento

Al torneo partecipano 64 atleti, che si affrontano in match ad eliminazione diretta a partire dai trentaduesimi. Ogni match, finale maschile compresa, viene deciso al meglio dei tre set. Il vincitore della finale si fregia dell’oro olimpico, allo sconfitto spetta l’argento e al vincitore della finale terzo/quarto posto spetta il bronzo.

Tokyo 2021, torneo di tennis: gli italiani in gara

Torneo maschile:

Matteo Berrettini

Fabio Fognini

Lorenzo Sonego

Lorenzo Musetti

Torneo femminile:

Camila Giorgi

Jasmine Paolini

Sara Errani

