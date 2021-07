Olimpiadi Tokyo 2021: Sara Errani ammessa al tabellone femminile

Sara Errani farà parte del tabellone di Tokyo 2021. La tennista bolognese, alla quarta partecipazione alle Olimpiadi, prende il posto di Martina Trevisan, che ha rinunciato per infortunio.

Ci saranno tre tenniste italiane a rappresentare il tricolore nei Giochi olimpici di Tokyo. A fronte della rinuncia di Martina Trevisan, per infortunio, la FIT ha annunciato la presenza di Sara Errani in Sol Levante. Tennista esperta, la bolognese arriva così alla sua quarta partecipazione olimpica.

Si unisce a una spedizione che conta su Camila Giorgi e Jasmine Paolini per un’Italia che, al singolare, conta ben sette atleti tra maschile e femminile (eguagliato il record al singolare di Pechino 2008 e Rio 2016). Errani è la tennista più esperta a volare in Giappone e, se le speranze di medaglia per il tennis femminile sono quasi nulle, di sicuro le nostre ragazze vorranno ben figurare e provare almeno a centrale il tabellone conclusivo.

In un post pubblicato sul proprio profilo Instagram la Errani si è detta “Senza parole”. La tennista emiliana rappresenterà per la quarta volta l’Italia ai Giochi “Un’emozione incredibile”. Errani farà parte di una spedizione che ha già fatto registrare il record di partecipazioni, con ben 385 pass conquistati. Con lei, al maschile, ci saranno Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, con quest’ultimo reduce dalla finale di Wimbledon, che proverà a salire sul podio.

