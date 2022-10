Tiro con l’arco, Nespoli si ferma ai quarti nelle finali di Coppa del Mondo

Tiro con l’arco, Nespoli eliminato ai quarti nelle finali di Coppa del Mondo. Le medaglie d’oro nel ricurvo sono appannaggio della Corea del Sud, con Kim Woojin e la campionessa olimpica An San che riaffermano il dominio del Paese asiatico.

Si è chiusa oggi a Tlaxcala (Messico) la stagione di Coppa del Mondo di tiro con l’arco. Nell’atto conclusivo, che ha riunito i migliori otto arcieri della stagione sia nel compound che nel ricurvo, a spiccare è ancora la Corea del Sud.

Il Paese asiatico si conferma assoluto dominatore della specialità olimpica (arco ricurvo), festeggiando i trionfi di Kim Woojin e An San (campionessa olimpica in carica). Kim ha avuto vita facile nei primi due match, dove ha sconfitto con un netto 6-0 il messicano Jesus Flores, e con un 7-1 il connazionale Kim Je Deok. Punteggio che si è ripetuto anche in finale, dove a cedere è stato lo spagnolo Miguel Garcia, che quest’anno aveva già collezionato cinque podi (tre individuali, due di squadra) in Coppa del Mondo.

Per An San il percorso è stato invece alquanto più tortuoso: la campionessa olimpica si è aggiudicata la sua prima Coppa del Mondo battendo due atlete di Tapei (Tzu Ying Kuo e Chia-Mao Peng), nonché la connazionale Misun Choi con punteggi di 6-4.

L’unico italiano in gara, Mauro Nespoli, argento individuale nella tappa di Medellin, ha incrociato nuovamente Mete Gazoz, giovane arciere turco che l’aveva battuto nella finale olimpica a Tokyo. 7-1 il risultato odierno, con Gazoz che ha poi conquistato il bronzo battendo 6-4 Kim Je Deok.

Nella divisione compound spicca il titolo della colombiana Sandra Lopez, capace di battere 148-146 la britannica Ella Gibson e vincere il settimo titolo in carriera. Al maschile è l’olandese Mike Schlosser a conquistare l’oro. Battuto il francese Girard in una finale giocata punto a punto, conclusasi sul 150-149.