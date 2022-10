Tiro con l’arco, Mondiali campagna 2022: Italia in corsa per dieci medaglie tra individuale e squadre

Tiro con l’arco, giornate conclusive per il Mondiale campagna che si sta disputando a Yankton (USA). La squadra azzurra è in corsa per sei medaglie. Bene anche le squadre, che si sono guadagnate altre quattro chance di medaglia. Finale tutta tricolore nell’Under 21 del ricurvo. Nel compound il piatto piange.

L’Italia si sta mettendo in mostra ai Mondiali campagna di tiro con l’arco in corso a Yankton (USA). La rassegna americana vede ben sei atleti “Azzurri” andare a contendersi le medaglie, nelle rispettive categorie, tra le giornate di sabato e domenica.

Gli Under 21 dominano nel ricurvo (specialità olimpica), tanto che la finale femminile sarà tutta tricolore, con Aiko Rolando e Roberta Di Francesco a contendersi la medaglia più pregiata. Le due ragazze, che si erano distinte nelle qualificazioni ottenendo i primi due posti della graduatoria (668 punti Rolando, 631 Di Francesco), hanno sconfitto in semifinale la britannica Louisa Piper (55-53) e l’australiana Grzemski Imogen (65-57).

Tracce di azzurro anche nel ricurvo maschile Under 21, dove Matteo Borsani si è spinto fino alla finale per il bronzo, dopo essere caduto in semifinale contro lo spagnolo Rufas Morillo Francho (54-60). Nel medal match se la vedrà contro il francese Antoine Balanant.

Tra i “seniores”, ottima prova di Chiara Rebagliati, che ha chiuso le qualificazioni al primo posto, con 673 punti. In semifinale ha affrontato la ceca Vaneckova, battuta 59-57. Se la vedrà con la britannica Bryony Pitman, che in semifinale ha sorpreso la francese Aurelie (seconda nelle qualificazioni), con il punteggio di 57-50.

Tra gli uomini, è stato il tedesco Florian Unruh a battere i nostri Morello e Musolesi 98-91 e 94-92. Se la giocherà in finale, dopo aver battuto l’inglese Patrick Huston 63-62, con lo statunitense Matthew Nofel, capace di imporsi nel derby a stelle e striscie contro un autentica leggenda del tiro con l’arco: Ellison Brady (quattro medaglie mondiali e tre olimpiche).

Roberta Di Francesco, finalista nel ricurvo femminile Under 21. Immagine dal profilo Instagram dell’atleta.

Bene anche l’arco nudo, dove Cinza Noziglia, già campionessa ai Mondiali 3D, andrà a sfidare Christine Gauthe, dopo aver battuto Fawn Girard 55-54 in una semifinale “tiratissima”. Eric Esposito si andrà a giocare una medaglia d’oro nel torneo maschile, dopo aver battuto il suo omonimo svedese Erik Jonsson 62-54. In finale, sotto al francese David Jackson, che batte Martin Ottosson 57-55.

Il compound è l’unica divisione avara di successi per i nostri colori: sia Marco Bruno che Fabio Ibba sono stati sconfitti dallo svedese Alexander Kulberg (che si giocherà un bronzo), mentre Sara Ret, nella competizione femminile, si è fermata al cospetto della tedesca Julia Boenkhe. Fuori anche Sofia Caccia, battuta dalla giapponese Satoko Tenjin (90-93), mentre Anna Rocca perde contro la spagnola Letizia Arina (88-91).

Quattro chance di medaglia negli eventi a squadre

Per quanto riguarda gli eventi a squadre, l’Italia è presente in quattro finali: il terzetto Rebagliati-Noziglia-Ret contenderà l’oro alla Spagna (Cano-Oliveiras-Pitarch) nell’evento femminile. La coppia Rebagliati-Morello, battuti i britannici Pitman-Huston (84-81), sarà opposta ai francesi Autret e Mulot in finale.

Finale anche per il mixed team dell’arco nudo, dove Cinzia Noziglia ed Eric Esposito, potenziali campioni iridati, se la dovranno vedere contro gli svedesi Bjorklung e Jonsson.

Aiko Rolando e Matteo Borsani, infine, contenderanno l’oro nell’arco ricurvo (categoria Under 21), ai francesi Machinet e Balanant.

Si prospettano giornate di gloria per l’arco azzurro, in attesa che Mauro Nespoli, il prossimo 16 ottobre, provi a chiudere la stagione in bellezza giocandosi le proprie chance nelle finali di Coppa del Mondo, in programma a Tiaxcala.