Tiro con l’arco, l’Italia conquista 9 medaglie nei Mondiali di Yankton

Tiro con l’arco, pioggia di medaglie per l’Italia ai Mondiali campagna di Yankton: la squadra “azzurra” conquista nove medaglie, quattro negli eventi individuali e cinque negli eventi a squadre.

Si concludono con una pioggia di medaglie per l’Italia i campionati Mondiali di tiro con l’arco campagna che si sono svolti a Yankton (USA). Ben otto gli allori conquistati dagli arcieri “azzurri”, che sono rimasti a secco solo nelle gare compound.

Per quanto riguarda la specialità olimpica, da segnalare l’oro di Chiara Rebagliati, che esce da questi Mondiali con tre titoli mondiali in bacheca: la venticinquenne di Savona, già campionessa europea nel 2021, ha conquistato il titolo mondiale battendo in finale la britannica Pitman Bryony, sconfitta 61-60.

Ma è la categoria Under 21 a regalare le maggiori soddisfazioni: tra le donne, spicca il doppio podio conquistato da Aiko Rolando e Roberta Di Francesco. Le due amiche rivali si sono affrontate in una finale decisa all’ultima freccia, con l’atleta torinese che ha prevalso per 57-56. Cede invece Matteo Borsani, nell’Under 21 maschile, al francese Balanant, che lo batte 53-52.

Nell’arco nudo è Cinzia Noziglia la protagonista assoluta: la campionessa mondiale 3D si ripete con due medaglie nella rassegna statunitense. L’oro arriva nell’individuale, ai danni della francese Christine Ghaute, battuta 58-44. La seconda medaglia, un argento, la conquista in coppia con Eric Esposito, battuta dal duo svedese Bjorklund-Jonsson 71-74.

Esposito, da par suo, consegue un altro argento nell’evento individuale, dovendosi arrendere in finale al francese David Jackson (47-49). Le altre medaglie a squadre arrivano dal ricurvo senior, dove la coppia Rebagliati-Morello conquista un oro ai danni della Francia (Autret-Mulot), battuta 81-78.

Si tinge d’argento la coppia Under 21 composta da Borsani e Rolando (due medaglie per lei): gli “azzurri” vengono sconfitti dalla Francia, Machinet-Balanant, per 72-78.

Infine, il terzetto azzurro composto da Chiara Rebagliati, Sara Ret e Cinzia Noziglia (tris di medaglie anche per lei), batte 54-52 le spagnole Cano Garcia, Misis Oliveiras e Pitarch.

L’Italia brilla ai Mondiali campagna di tiro con l’arco e conquista il primo posto nel medagliere con nove metalli. Dietro si piazza la Francia (sette medaglie), lontana la Svezia con tre.