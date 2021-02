Grave incidente stradale a Los Angeles e operazione alle gambe per Tiger Woods

Tiger Woods incidente. Un sinistro stradale che poteva costare caro al celebre golfista. La sua autovettura è finita in una scarpata. Le sue condizioni sono abbastanza gravi ma Woods è riuscito a sopravvivere all’impatto. Le ferite sono perenni: fratture esposte a tibia e perone della gamba destra con perni anche nelle caviglie. Il golfista è stato immediatamente operato e tutto è andato a buon fine.

Tiger Woods ha sfiorato la tragedia in un incidente stradale che poteva costargli la vita. Il famosissimo golfista americano si è ribaltato con il suo SUV mentre si stava dirigendo in una redazione televisiva per un intervista. La sua vettura si è ribaltata ed è finita al fianco di una strada ripida. Woods è stato estratto dal parabrezza ma non con pochi danni.

Ha portato lesioni alla tibia e al perone della gamba destra. In più si è visto necessario anche l’inserimento di alcune viti e perni alla caviglia come ha affermato il primario dell’ospedale in cui Woods ha subito l’operazione. La fondazione di Tiger Woods ha immediatamente ammesso che l’operazione è andata a buon fine.

Tiger Woods incidente, anche Obama lo supporta

Il golfista era aveva subito, lo scorso dicembre, un operazione alla schiena. Era in attesa di tornare a rigiocare già prima dell’incidente. Il golfista sembrerebbe essere cosciente.

Non è la prima volta che Woods è protagonista di un incidente stradale. Infatti, ci fu un precedente nel 2009 durante una festa del Ringraziamento. In quell’occasione, lo statunitense andò a sbattere contro un idrante.

Nel 2017, invece, un poliziotto della Florida lo trovò addormentato al volante di un auto ammaccata e parcheggiata in maniera irregolare. Ci fu l’arresto con l’accusa di guida in stato di ebrezza ma Woods riuscì a dichiararsi innocente ammettendo che si trattava di alcuni farmaci che aveva assunto e che gli provocavano sonnolenza.

Dopo l’incidente, è stata immensa l’ondata di affetto per il golfista. Tra questi c’è lo stesso Barack Obama .Sul suo profilo Twitter, l’ ex presidente degli Stati Uniti ha postato un messaggio di incoraggiamento per il golfista scrivendo: “Mai dare per finito, Tiger!”

