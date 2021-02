Calciomercato Juventus, idea Thiago Silva

Thiago Silva Juventus. I bianconeri corrono ai ripari per il reparto difensivo. Dalla Spagna arriva un’indiscrezione riguardante l’interesse della Vecchia Signora per Thiago Silva, difensore del Chelsea. L’ex PSG è in scadenza e il club della Continassa potrebbe provare l’assalto. Su di lui c’è da segnalare anche il pressing del Barcellona che sfida la Juve per il giocatore.

Una Juventus rinata quella delle ultime partite. Con la finale di Coppa Italia già in tasca, la squadra di Andrea Pirlo è ritornata anche in campionato. Le vittorie consecutive, di cui l’ultima fondamentale contro la Roma, ha rilanciato i bianconeri di nuovo nella lotta scudetto con una partita in meno da giocare. Dopo i primi passi falsi del tecnico, la Juventus sembra aver ritrovato il proprio equilibrio.

Tra poco, però, comincia anche la Champions League. I bianconeri affronteranno il Porto agli ottavi di finale. La Coppa dalle grandi orecchie è un obiettivo dichiarato della società e già in passato ci è andata molto vicina. La Juve, per avere più possibilità, ha deciso di puntare qualche nuovo colpo in difesa. L’idea che sembra essere spuntata ultimamente riguarderebbe Thiago Silva del Chelsea.

Thiago Silva Juventus, possibile affare a zero

Il difensore brasiliano è sicuramente uno dei migliori nel suo campo nonostante i 36 anni di età. Thiago Silvia veste la maglia dei Chelsea col nuovo tecnico Thomas Tuchel che ha già avuto ai tempi del PSG. L’ex Milan ha un contratto con i Blues in scadenza proprio quest’anno. Non è ancora sicuro di voler rinnovare anche se il club londinese ha proposto un opzione per un secondo anno.

La Juventus vorrebbe puntare ad un colpo a parametro zero. Così facendo avrebbe una difesa di esperienza insieme ai vari Chiellini, Bonucci e Demiral anche se quest’ultimo sembra più in uscita. Sul difensore della Seleção, però, c’è anche il Barcellona di Ronald Koeman che vorrebbe bruciare la concorrenza.

Per adesso si parla solo di suggestione ma Thiago Silva è già stato vicino dall’arrivare in Italia visto che in passato la Fiorentina era sulle sue tracce. L’arrivo di un difensore del genere non è di certo in linea con il progetto giovanile che la Juve intende fare. Però potrebbe essere fondamentale per la Champions League affiancato ad altri giocatori giovani come De Ligt per una retroguardia davvero di grande qualità.

