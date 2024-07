Thiago Alcantara annuncia l’addio al calcio giocato

“I will always be willing to give back what I have been given and I am grateful for the time I have enjoyed it. Thank you, football. And to all who accompanied me and made me a better player and person along the way. See you soon, Thiago“.

“Sarò sempre disposto a restituire ciò che mi è stato dato e sono grato per il tempo che ho trascorso. Grazie, calcio. E a tutti coloro che mi hanno accompagnato e mi hanno reso un giocatore e una persona migliore lungo il percorso. A presto, Thiago“.

Con poche parole apparse su X Thiago Alcantara ha annunciato l’addio al calcio giocato dopo una carriera che i troppi gravi infortuni hanno minato.

Nato in Salento durante la militanza al Lecce del padre Mazinho, Thiago sin da giovane ha impressionato per le qualità e il talento precoci. Centrocampista centrale cresciuto nel Barcellona, è poi passato al Bayern Monaco chiudendo infine nel Liverpool.

I troppi infortuni lo hanno limitato impedendogli di cogliere maggiori successi e di esprimersi al meglio anche in Nazionale, quella spagnola.

Per lui, ora, si aprono possibilità interessanti da allenatore. Potrebbe entrare nello staff tecnico di Hansi Flick, nuovo tecnico del Barcellona, oppure si parla di una collaborazione al Como con Cesc Fabregas. Vedremo.

