The Best FIFA 2023, non solo Messi e Guardiola: tutti i premi

Da Messi a Guardiola, passando per Bonmatì e per la squadra dell’anno della FIFA. Ecco tutti i premi consegnati nella cerimonia del The Best.

Serata di stelle, grandi campioni e grandi campionesse a Londra dove nella cerimonia del FIFA The Best si è definitivamente chiuso il dibattito su chi siano stati i personaggi più iconici della stagione calcistica 2023.

A far “rumore” è la vittoria di Lionel Andres Messi che dopo il Pallone d’Oro si aggiudica anche il riconoscimento ufficiale della FIFA come miglior calciatore della stagione. La cosa clamorosa non è tanto il trofeo consegnato tra le mani della Pulce, ma il fatto che il premio sia arrivato grazie alla votazione di colleghi e allenatori.

Nei punteggi, infatti, Messi e Haaland, altro grandissimo protagonista della scorsa stagione calcistica, avevano ottenuto lo stesso medesimo risultato e in caso di parità, il regolamento vuole che a pesare di più siano le votazioni di mister e calciatori che avevano premiato Messi a discapito del bomber del Manchester City.

Pochi dubbi, invece, sull’allenatore dell’anno: il riconoscimento è stato ottenuto da Joseph Guardiola dopo il triplete vinto con i Citizens, ma fa comunque piacere vedere un podio pieno di Italia con Luciano Spalletti secondo, dopo lo Scudetto vinto col Napoli e Simone Inzaghi terzo, finalista con la sua Inter in Champions League.

Il City fa festa anche con il premio di miglior portiere, ottenuto da Ederson, mentre la miglior calciatrice dell’anno non poteva che essere la talentuosa Aitana Bonmatì, del Barcellona e già vincitrice del Pallone d’Oro.

La formazione dell’anno, inevitabilmente, vede la prevalente rappresentanza di calciatori del Manchester City in un ipotetico 4-2-4 che definire offensivo è dir poco visto l’alto arsenale d’attacco votato.

Courtois, Vinicius e Bellingham mantengono alta la bandiera del Real Madrid; Mbappé quella del PSG. Messi è, ovviamente, in formazione ed è la prima volta che la MLS è rappresentata nelle categorie disposte dalla FIFA.

I calciatori del Manchester City presenti, invece, sono Walker, Stones, Ruben Dias, Bernardo Silva, De Bruyne e Haaland. Interessante l’assenza di Rodri, MVP della finale di Champions League.

Il difensore del Botafogo Guilherme Madruga ha, invece, vinto il Premio Puskas per il 2023 grazie a una splendida rovesciata dal limite dell’area nella sfida dello scorso giugno contro il Novorizontino.

Di seguito tutti i vincitori.

L’elenco dei vincitori

Miglior giocatore: Lionel Messi

Miglior giocatrice: Aitana Bonmatí

Miglior allenatore: Pep Guardiola

Miglior allenatrice: Sarina Wiegman

Miglior portiere maschile: Ederson

Miglior portiere femminile: Mary Earps

Formazione maschile: Courtois; Walker, Stones, Ruben Dias; Bernardo Silva, Bellingham, De Bruyne; Haaland, Mbappé, Messi, Vinicius

Formazione femminile: Earps; Carmona, Bronze, Greenwood; Walsh, Bonmatí, Toone; James, Morgan, Kerr, Russo

Premio Fair Play: Brasile

Puskas Award: Guilherme Madruga

Fan Award: Hugo Miguel Toto Iniguez